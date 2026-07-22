Где Ангара все еще бежит к Енисею

Солист Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко Роман Белгородский признается, что повидал многое, но такое – впервые.





Именно в этой фразе, кажется, и есть весь характер фестиваля: искусство здесь не побеждает природу, а разговаривает с ней на равных, иногда чуточку уступая.





Есть места, где природа настолько превосходит любые декорации, что режиссеру остается только одно - довериться ей. Байкал - именно такое место. Когда на берегу в местности «Пески» - там, где особая экономическая зона «Байкальская гавань» подступает к самой воде - гаснет дневной свет и небо начинает медленно краснеть, сцена перестает быть таковой. Она становится продолжением озера. И вот на этой границе между водой и небом, между легендой и явью - в пятый раз станцевали «Балет на Байкале».Пять лет назад это был скромный вечерний концерт на берегу, что-то вроде эксперимента, в успех которого, кажется, до конца не верили даже его авторы. Сегодня это международный фестиваль, за которым едут через всю страну из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Омска, Ярославля, а также из-за рубежа: Монголии, Германии, Таиланда. Директор Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова Дмитрий Дылыков вспоминает эту дистанцию просто и честно.- Незаметно пять лет пролетели. Все начиналось как некий эксперимент: небольшой концерт на берегу жемчужины Сибири. «Балет на Байкале» не просто прижился, он пришелся по вкусу нашему зрителю. Сегодня это мероприятие, без которого невозможно представить лето в Бурятии.Юбилейный год принес фестивалю то, чего у него раньше не было - сценическую концепцию. Впервые программу разделили на две площадки.14 и 15 июля выступления проходили в Улан-Удэ - на исторической сцене театра оперы и балета, в репертуаре которого почитаемо хранится национальный балет «Красавица Ангара» Бау Ямпилова и Льва Книппера.- Вместе с солистами бурятской труппы ведущие партии исполнили приглашенные звезды - прима «Кремлевского балета» Екатерина Первушина и премьер Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Денис Дмитриев, - поделился Дмитрий Дылыков. - А 17 и 18 июля фестиваль в буквальном смысле «переехал» к воде: сцену выстроили прямо на песке в ОЭЗ «Байкальская гавань» в селе Турка.Формально фестиваль - это программа из десятка номеров и имена театров: Большой, Мариинский, Кремлевский, Станиславского, Донецкий и пр. Но по сути своей он про людей, которые ради нескольких вечеров проделывают путь в тысячи километров.- Никогда раньше не выступал на сцене у самого берега, хотя объездил немало площадок. Отдаленно похожая была в Ницце, во Франции, но там все равно использовали декорации. На Байкале - только сцена, озеро и вдохновляющие взгляды зрителей.Солист Большого театра Акиб Анвар, который исполнил на фестивале два хореографических номера в постановке Гайнутдинова, тоже танцевал на «холсте» нашей природы впервые.- Мне очень понравилось, я почувствовал связь с природой, с водой. Было очень красиво, несмотря на все сложности.Да, местами мешал ветер, холод, время от времени сцена и вовсе становилось скользкой.- Но эти жертвы стоили того, - добавил Акиб Анвар.Ведущий мастер сцены Бурятского театра Виктор Дампилов, который танцует партию Енисея в «Красавице Ангаре» с 2008 года, особенно тонко описывает, как преображается спектакль в природном пространстве.- Танцевать на Байкале – это шикарно. А танцевать на Байкале «Красавицу Ангару» – это вдвойне шикарно. Постановка под открытым небом смотрится просто невероятно, никаких декораций не надо - все уже природа придумала.А Екатерина Первушина, исполнившая на закате «Умирающего лебедя» и па-де-де из «Лебединого озера», после выступления призналась в том, что, пожалуй, лучше всего объясняет магию места.- Первый выход «Лебедя» - спиной к зрителю, а лицом к Байкалу. Я вообще не хотела поворачиваться, если честно. Я бы вот так и проплыла весь номер, любуясь красотой.Озеро в этот год, впрочем, было не только вдохновением, но и испытанием. Ведущий гала-концертов, народный артист России Андрис Лиепа не скрывал этого, говоря со сцены: «Байкал сегодня на нас немножко рассердился». Под порывы ветра девочки делали фуэте, а ребятам разрешили не прыгать на полную ногу.- Надеемся, что мы разогреемся и Байкал успокоится, - с надеждой сказал Андрис Лиепа.«Балет на Байкале» обретает особую искренность от того, что в его основе не формальное присутствие знаменитостей, а их подлинная заинтересованность.- Когда-то я разговаривал с Михаилом Барышниковым, он мне сказал очень важную и интересную фразу: «Я нахожусь в таком возрасте и в таком положении, когда могу себе позволить не делать того, чего не хочу». Поверьте, если бы не было какого-то отношения и каких-то уже личных отношений с оперным театром, с Байкалом, я бы сюда никогда не приехал, - констатировал Лиепа.Солисты Мариинского театра Анастасия Лукина и Павел Михеев привезли на Байкал редкий номер - дуэт из «Кармен-сюиты», созданный когда-то для Майи Плисецкой. Плотный репертуарный график почти не оставил времени на подготовку, но именно это волнение и добавило танцу подлинности.Михеев сдержанно, однако искренне поделился впечатлением от места:- Байкал безумно красив, хочется, чтобы он оставался таким же нетронутым и чистым.За четыре фестивальных дня на двух площадках выступили почти сотня артистов из ведущих театров России, Монголии и Донецка. Зрителей было больше 3 тысяч - рекорд для фестиваля, который начинался как локальный концерт. При этом, как подчеркивает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, дело не только в масштабе: «Фестиваль с каждым разом становится все глубже и интереснее». В 2026 году проект во второй раз получил грант ПФКИ.- Генеральным партнером четвертый год подряд выступил проект «АМАР», официальным партнером - банк ВТБ, - перечислила Дагаева. – В юбилейный год к проекту присоединилась страховая компания «Ингосстрах».Партнерами также стали стоматологическая клиника «Виктория Клиник» и курорт «Горячинск». Информационную поддержку фестивалю оказали «ВКонтакте» и «Одноклассники».Программа мероприятия не ограничивалась сценой. Гостям предлагали мастер-классы по классическому танцу, уроки вальса, лекции об истории балета, занятия по созданию сувениров - фигурок балерин, бутоньерок. На берегу работали фудкорты, зоны отдыха, а возрастная маркировка 6+ сделала праздник семейным - редкость для события такого художественного уровня.У фестиваля, кажется, уже есть и следующий шаг. Андрис Лиепа рассказал, что ведутся переговоры о трансляции «Балета на Байкале» на федеральном телеканале «Культура»: «Я был бы счастлив», - сказал он, добавив, что в следующий раз хочет привезти на берег свою сестру - Илзе Лиепу.Директор же театра поделился и более дерзкой мечтой - показывать на этой сцене не отдельные номера, а полноценные спектакли целиком.Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал фестиваль уже не просто событием, а культурным брендом республики и нашел для этого точную формулу: «Здесь культурное наследие встречается с природным чудом». Пожалуй, в этом и есть весь смысл того, что происходит два вечера в году на берегу «Песков».Балет - искусство предельной дисциплины, выверенных линий, отточенных на протяжении веков движений - встречается с самой своевольной и непредсказуемой стихией: с озером, которое может рассердиться посреди фуэте, а может позволить артистке проплыть в закатном свете дольше, чем требует партитура.Пять лет назад это была смелая идея одного вечера, сегодня - международный фестиваль, где артисты из лучших театров страны танцуют у кромки воды.- Публика покинула берег, унося не просто впечатление от искусства, а редкое чувство сопричастности: она стала свидетелем неповторимого мгновения, которое уже вошло в историю, - резюмировали побывавшие там.Фото: предоставлено А. Мухаметчиным