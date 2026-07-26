В Бурятии отметили 200-летие Эгитуйского дацана

С 24 по 25 июля Эгитуйский дацан «Дамчой Равжелинг» отметил свой 200-летний юбилей. Он находится на территории Еравнинского района. В нем находится мировая святыня – Сандаловый Будда, которая считается единственной прижизненной скульптурой Будды Шакьямуни. ‎‎

Жители и выходцы района устроили марафон по сбору средств к празднику. С начала года удалось собрать около 2 миллионов 400 тысяч рублей. Праздник начался с открытия информационно-визитного центра. Затем торжественный молебен с участием XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева, ритуальный танец-мистерия Цам, хуралы, научные форумы, концертная программа, торговые ряды, площадки с народными играми, аттракционы и батуты.

‎Напомним, что юбилей Эгитуйского дацан — это значимое событие для буддийской общины и всех, кто интересуется историей и духовным наследием Бурятии.

‎Дополнительно к 200-летию капитально отремонтировали гостиницу. Гостиничный комплекс при Эгитуйском дацане «Дамчой Равжелинг» обновили в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством РБ и Озерным ГОКом.

‎После модернизации гостиница рассчитана на 48 мест. Здесь укрепили фундамент, обновили кровлю и фасад, заменили окна, двери, смонтировали системы отопления, освещения, звукоизоляции, выполнили внутреннюю отделку.