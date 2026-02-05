Культура 05.02.2026 в 12:36

В Улан-Удэ презентуют сборник бурятских народных песен

Его составила фольклорист Цырендолгор Бадмацыренова
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ презентуют сборник бурятских народных песен
Фото: Национальная библиотека Бурятии

В Бурятии фольклорист Цырендолгор Бадмацыренова собрала в одной книге народные песни хори-бурятов и худари-бурятов, проживающих в селе Загустай Кижингинского района. В сборник Арадтаа алдаршаһан дуунууд/ Загаһатын зуун дуунууд» (6+) вошли протяжные лирические песни о любви, природе и быте, эпические песни, связанные с историей родного края, задорные шуточные песни, а также обрядовые напевы.

«Эти песни, передаваемые из поколения в поколение, отличаются глубокой эмоциональностью, разнообразием мелодий и поистине восточным колоритом. Издание способствует сохранению и популяризации уникального пласта бурятского народного песенного искусства, являясь важным шагом в изучении и приумножении культурного наследия», - отметила фольклорист.

В Национальной библиотеке Бурятии (зал деловых встреч и переговоров, 2 этаж) 13 февраля в 15:00 состоится презентация сборника. Автор и рецензенты подробнее расскажут о работе над изданием. Также зрителей ждут концертные номера и приветственные слова почетных гостей из Кижингинского и Кабанского районов.

Возрастное ограничение 6+

сборник бурятские народные песни

