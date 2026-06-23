Культура 23.06.2026 в 16:24

В Бурятии создали мультик про лошадиную семью Адуевых

Работу презентовали в преддверии фестиваля «Алтаргана»
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Текст: Карина Перова
В Бурятии создали мультик про лошадиную семью Адуевых
Фото: минкультуры Бурятии

В Бурятии семья художественного руководителя театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанова создала новый мультфильм (0+) к международному фестивалю «Алтаргана» (6+), который пройдет в Улан-Удэ с 1 по 5 июля.

В соцсетях уже появилась первая серия мультика. Главные герои – дружная семья Адуевых: лошади, которые едут на фестиваль и ищут заветный кустарник Алтарганы. У каждого из них – свои соревнования и приключения.

«Мультфильм создан по заказу министерства культуры Бурятии в рамках программы патриотического воспитания. К его созданию подключились совсем юные, но очень талантливые ребята из Школы креативных индустрий «БАЙКАЛ АРТ», - отметили в министерстве.

  • автор сценария и режиссёр – Эрдэни Жалцанов;

  • художник и монтажёр – Евгения Жалцанова;

  • фоны рисовали Аделина Платонова и Маргарита Дармаева;

  • звук и музыку делали Георгий Байбородин и юные звукорежиссёры: Максим Коломин, Этигэл Эрдынеев, Дэмбрыл Хаптанов, Алексей Барлуков.

Посмотреть мультфильм можно здесь.

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