В Бурятии нижнеиволгинцы строят краеведческий музей

В селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии строят краеведческий музей. Объект возводят в парке Победы на собственные средства администрации, поддержали инициативу и местные жители.

«Откликнулись и наши нижнеиволгинцы, знатоки краеведения. Надеемся, что новый музей распахнёт свои двери в начале осени», - отметил глава администрации Эрдэни Гармажапов.

В правительстве республики добавили, что администрация приступила к разработке мастер-плана развития села. В окрестностях строятся базы Wildberries и Ozon, поэтому развитие инфраструктуры становится особенно актуальным.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Северо-Байкальском районе активные жители села Байкальское создают свой музей.