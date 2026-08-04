Культура 04.08.2026 в 16:46

В Бурятии нижнеиволгинцы строят краеведческий музей

Объект планируют открыть осенью
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Текст: Карина Перова
В Бурятии нижнеиволгинцы строят краеведческий музей
Фото: правительство Бурятии

В селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии строят краеведческий музей. Объект возводят в парке Победы на собственные средства администрации, поддержали инициативу и местные жители.

«Откликнулись и наши нижнеиволгинцы, знатоки краеведения. Надеемся, что новый музей распахнёт свои двери в начале осени», - отметил глава администрации Эрдэни Гармажапов.

В правительстве республики добавили, что администрация приступила к разработке мастер-плана развития села. В окрестностях строятся базы Wildberries и Ozon, поэтому развитие инфраструктуры становится особенно актуальным.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Северо-Байкальском районе активные жители села Байкальское создают свой музей.

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Нижняя Иволга краеведческий музей

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