В Бурятии федеральный канал снимает документальный фильм о Бестужевых

Селенгинский район Бурятии посетил российский режиссёр, продюсер и общественный деятель Александр Ильин. Здесь проходят съемки документального фильма, посвящённого семье Бестужевых – представителям дворянского рода, чьи судьбы, творчество и общественная деятельность связаны с Селенгинской землёй.

Съемочная группа Первого канала работает с историческими материалами, знакомится с местами, связанными с пребыванием и наследием Бестужевых в Селенгинске, чтобы рассказать зрителям об их судьбах, вкладе в культуру и историю России.

В рамках визита гости также посетили Тамчинский дацан, где встретились с шэрээтэ ламой Солбоном Аюшевым. Во время встречи состоялась беседа, после чего они ознакомились с историей и духовным наследием одного из старейших буддийских монастырей Бурятии.

«Работа над фильмом направлена на сохранение исторической памяти и популяризацию культурного наследия нашей страны. Уверен, что этот проект станет важным вкладом в изучение и сохранение истории Селенгинского района, а также позволит широкой аудитории по-новому взглянуть на наследие семьи Бестужевых и богатую историю нашей малой родины», - прокомментировал глава Селенгинского района Станислав Гармаев.