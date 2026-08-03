Культура 03.08.2026 в 15:26

В Бурятии федеральный канал снимает документальный фильм о Бестужевых

В Селенгинском районе работает съемочная группа Первого канала
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Текст: Карина Перова
В Бурятии федеральный канал снимает документальный фильм о Бестужевых
Фото: личная страница Станислава Гармаева

Селенгинский район Бурятии посетил российский режиссёр, продюсер и общественный деятель Александр Ильин. Здесь проходят съемки документального фильма, посвящённого семье Бестужевых – представителям дворянского рода, чьи судьбы, творчество и общественная деятельность связаны с Селенгинской землёй.

Съемочная группа Первого канала работает с историческими материалами, знакомится с местами, связанными с пребыванием и наследием Бестужевых в Селенгинске, чтобы рассказать зрителям об их судьбах, вкладе в культуру и историю России.

В рамках визита гости также посетили Тамчинский дацан, где встретились с шэрээтэ ламой Солбоном Аюшевым. Во время встречи состоялась беседа, после чего они ознакомились с историей и духовным наследием одного из старейших буддийских монастырей Бурятии.

«Работа над фильмом направлена на сохранение исторической памяти и популяризацию культурного наследия нашей страны. Уверен, что этот проект станет важным вкладом в изучение и сохранение истории Селенгинского района, а также позволит широкой аудитории по-новому взглянуть на наследие семьи Бестужевых и богатую историю нашей малой родины», - прокомментировал глава Селенгинского района Станислав Гармаев.

Теги
бестужевы документальный фильм первый канал

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