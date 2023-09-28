Происшествия 28.09.2023 в 10:08
В Улан-Удэ школьницу сбил любитель быстрой езды
Молодой водитель за год 54 раза привлекался за превышение скорости
Текст: Андрей Константинов
В ГИБДД Бурятии сообщили некоторые подробности дорожного происшествия, случившегося вчера днем на ул. Надежды в селе Нижний Саянтуй. Напомним, там 23-летний водитель «Тойоты Премио» сбил 11-летнюю девочку, которая вышла из школьного автобуса и начала перебегать дорогу.
Как отметили в Госавтоинспекции, водитель иномарки за год совершил 54 нарушения, связанные с превышением скоростного режима. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.
Напомним, неделю назад «шумахер» на «Жигулях» сбил студентку в Улан-Удэ. Как выяснилось, водитель «ВАЗа» в течение года 44 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из них 34 раза – за превышение скорости.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как отметили в Госавтоинспекции, водитель иномарки за год совершил 54 нарушения, связанные с превышением скоростного режима. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.
Напомним, неделю назад «шумахер» на «Жигулях» сбил студентку в Улан-Удэ. Как выяснилось, водитель «ВАЗа» в течение года 44 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из них 34 раза – за превышение скорости.
Фото: ГИБДД Бурятии
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