В Бурятии 17-летний мотоциклист без прав врезался в грузовик

Вчера днем, 4 августа, в Кяхтинском районе Бурятии произошла авария, оба участника которой были без прав. Не справившись с управлением, подростки на мотоцикле въехали в мини-грузовик.

- 17-летний водитель мотоцикла «Минск» во время движения находился без прав. Следуя по ул. Центральной села Энхэ Тала, он столкнулся с автомашиной «Мазда Титан» под управлением 19-летнего водителя, тоже не имеющего прав управления ТС, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 16-летний пассажир мотоцикла. Оба подростка на мотоцикле были без мотошлемов, добавили в ГАИ.

Фото: ГИБДД РБ