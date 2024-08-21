За сутки в Иволгинском районе Бурятии случилось три ДТП

Очередное ДТП в Иволгинском районе Бурятии произошло вчера около двух часов ночи. Молодой водитель без прав вылетел с дороги и перевернулся.

- В 8 км от села Тапхар 23-летний водитель автомобиля «Ниссан» без прав, совершил съезд с дороги в кювет и перевернулся. В результате ДТП молодой человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Вторая авария произошла с грузовиком, который тоже съехал с дороги и перевернулся. Но его водитель намеренно принял такое решение, чтобы обезопасить других участников движения.

Третья авария в Иволгинском районе случилась по вине коровы и сельской улицы без освещения, по которой гуляло животное. Мотоциклист не увидел рогатую гулёну и врезался в нее.

Фото: ГИБДД РБ