Происшествия 27.08.2024 в 15:49
В Бурятии осужденного за разбой бизнесмена будут судить за мошенничество
Предприниматели обвиняют в хищении денег при строительстве школы
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности уголовного дела в отношении директора Усть-Джилиндинской школы, которую обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
По данным следственного ведомства, осенью 2020 года по итогам аукциона обвиняемая от лица школы заключила контракт со строительной фирмой на капремонт учреждения стоимостью более 25 млн рублей. По условиям контракта подрядчик должен был закончить ремонт к концу октября 2021 года. Однако сроки завершения работ неоднократно продлевались, и в декабре 2022 года часть из них, на общую сумму более 2,1 млн рублей, оставались невыполненными.
«Обвиняемая, действуя из иной личной заинтересованности, желая скрыть свою некомпетентность, неправомерно подписала официальные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о выполнении всех работ. После чего на счета подрядчика перечислили средства, предусмотренные контрактом, в полном объеме. Подрядчик уверял директора, что выполнит работы позднее, однако обещание не сдержал, таким путем похитил бюджетные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению», - рассказали в Следственном комитете.
Напомним, из-за затянувшегося на несколько лет ремонта школы местные ребятишки были вынуждены заниматься в здании администрации сельского поселения. О беде сельчан всей республике рассказала местный библиотекарь Светлана Федорова. Женщина обратилась с жалобой сразу в несколько различных ведомств, а также в ОНФ. А в декабре 2023 года сельчане со своей бедой даже обратились на прямую линию к президенту России Владимиру Путину. После этого ситуацию с капремонтом школы взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Что касается директора фирмы-подрядчика, то его скоро будут судить за мошенничество. В настоящее время материалы уголовного дела направляются в суд для рассмотрения по существу.
Примечательно, что сейчас бизнесмен уже сидит – в конце декабря 2023 года он получил 8,5 лет колонии строгого режима за то, что в 2014 году примкнул к банде и поучаствовал в вооруженном нападении на магазин. Тогда будущего предпринимателя задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде. Суда он ждал долгих 9 лет, поскольку основные фигуранты дела подались в бега, а задержать их удалось только в 2023 году. Пока бандитов искали, мужчина не сидел сложа руку и в 2017 году основал строительную компанию, которая развила бурную деятельность, в том числе, участвуя в аукционах. Так он получил подряд и на Усть-Джилиндинскую школу.
После суда и вынесения наказания бизнесмен пытался оспорить приговор, упирая на его излишнюю суровость, и дошел даже до Верховного суда России. Защита предпринимателя упирала на целый ряд смягчающих обстоятельств: отсутствие судимости, наличие двоих малолетних детей, беременной супруги, активное сотрудничество со следствием, принесение извинений потерпевшим и заглаживанию вреда. Отдельно отмечалось, что фигурант перенес инсульт, характеризуется с положительной стороны, имеет благодарственные письма от руководителей различных организаций, и более того, оказывал благотворительную помощь участникам спецоперации.
«Этому суд не придал должного значения, как и длительному позитивному поведению осужденного, который не нарушал избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в течение девяти лет», - сообщали адвокаты бизнесмена в апелляционных жалобах.
Однако все судебные инстанции оказались непреклонны. Согласно вердикту Верховного суда России, вынесенному 9 августа этого года, приговор Верховного суда Бурятии оставлен без изменения, а жалоба осужденного и его адвокатов – без удовлетворения.
Фото: «Номер один»
По данным следственного ведомства, осенью 2020 года по итогам аукциона обвиняемая от лица школы заключила контракт со строительной фирмой на капремонт учреждения стоимостью более 25 млн рублей. По условиям контракта подрядчик должен был закончить ремонт к концу октября 2021 года. Однако сроки завершения работ неоднократно продлевались, и в декабре 2022 года часть из них, на общую сумму более 2,1 млн рублей, оставались невыполненными.
«Обвиняемая, действуя из иной личной заинтересованности, желая скрыть свою некомпетентность, неправомерно подписала официальные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о выполнении всех работ. После чего на счета подрядчика перечислили средства, предусмотренные контрактом, в полном объеме. Подрядчик уверял директора, что выполнит работы позднее, однако обещание не сдержал, таким путем похитил бюджетные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению», - рассказали в Следственном комитете.
Напомним, из-за затянувшегося на несколько лет ремонта школы местные ребятишки были вынуждены заниматься в здании администрации сельского поселения. О беде сельчан всей республике рассказала местный библиотекарь Светлана Федорова. Женщина обратилась с жалобой сразу в несколько различных ведомств, а также в ОНФ. А в декабре 2023 года сельчане со своей бедой даже обратились на прямую линию к президенту России Владимиру Путину. После этого ситуацию с капремонтом школы взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Что касается директора фирмы-подрядчика, то его скоро будут судить за мошенничество. В настоящее время материалы уголовного дела направляются в суд для рассмотрения по существу.
Примечательно, что сейчас бизнесмен уже сидит – в конце декабря 2023 года он получил 8,5 лет колонии строгого режима за то, что в 2014 году примкнул к банде и поучаствовал в вооруженном нападении на магазин. Тогда будущего предпринимателя задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде. Суда он ждал долгих 9 лет, поскольку основные фигуранты дела подались в бега, а задержать их удалось только в 2023 году. Пока бандитов искали, мужчина не сидел сложа руку и в 2017 году основал строительную компанию, которая развила бурную деятельность, в том числе, участвуя в аукционах. Так он получил подряд и на Усть-Джилиндинскую школу.
После суда и вынесения наказания бизнесмен пытался оспорить приговор, упирая на его излишнюю суровость, и дошел даже до Верховного суда России. Защита предпринимателя упирала на целый ряд смягчающих обстоятельств: отсутствие судимости, наличие двоих малолетних детей, беременной супруги, активное сотрудничество со следствием, принесение извинений потерпевшим и заглаживанию вреда. Отдельно отмечалось, что фигурант перенес инсульт, характеризуется с положительной стороны, имеет благодарственные письма от руководителей различных организаций, и более того, оказывал благотворительную помощь участникам спецоперации.
«Этому суд не придал должного значения, как и длительному позитивному поведению осужденного, который не нарушал избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в течение девяти лет», - сообщали адвокаты бизнесмена в апелляционных жалобах.
Однако все судебные инстанции оказались непреклонны. Согласно вердикту Верховного суда России, вынесенному 9 августа этого года, приговор Верховного суда Бурятии оставлен без изменения, а жалоба осужденного и его адвокатов – без удовлетворения.
Фото: «Номер один»
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