Происшествия 10.10.2024 в 15:21

Житель Улан-Удэ бессовестно угнал машину приятеля

Разум покинул его, когда он увидел в салоне авто ключи зажигания
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Текст: Елена Кокорина
Житель Улан-Удэ бессовестно угнал машину приятеля

Улан-удэнец не справился с соблазном и угнал автомобиль, увидев ключи зажигания в его салоне. Его не смутило то, что хозяином машины был его сосед и приятель, с которым они виделись несколько минут назад.

Ночью 9 октября в полицию Улан-Удэ позвонил 30-летний местный житель и сообщил об угоне автомобиля.

- Он рассказал, что с соседом ремонтировал в гараже автомашину общей знакомой, которая находилась вместе с ними.  Ближе к ночи компания разошлась, и хозяин пошёл провожать девушку. Однако вернувшись, он не обнаружил собственного стоявшего у гаража авто, - рассказали в полиции.
Автомобиль подали в розыск и уже к утру сотрудники ДПС заметили угнанную машину на одной из улан-удэнских дорог.

- Ее водитель, увидев экипаж, свернул во дворы многоквартирных домов. Остановившись, он бросил транспортное средство и при попытке скрыться был задержан автоинспекторами. Злоумышленником оказался тот самый 26-летний сосед.
Он признался, что сел за руль чужого незапертого автомобиля с ключами зажигания внутри и направился к родственникам в Гусиноозерск, но по дороге пробило колесо. Починив его, подозреваемый решил вернуться в город, где и был задержан, - добавили в МВД.
Возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.  

Фото:  loon.site

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