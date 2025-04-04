Происшествия 04.04.2025 в 09:23

Издевательства над школьницей в Бурятии обернулись уголовным делом

Об инциденте уже доложено Александру Бастрыкину
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Текст: Андрей Константинов
Издевательства над школьницей в Бурятии обернулись уголовным делом
Фото: архив «Номер один»
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту происшествия в школе №5 Гусиноозерска. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Его расследование уже взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Напомним, на днях в школе произошел конфликт между ученицами 4 и 5 классов. В результате одна из школьниц была побита и лишилась телефона.

Полиция уже провела проверку инцидента.

«Сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Учащиеся школы, а также их законные представители доставлены в отдел. В отношении родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Их передадут на рассмотрение муниципальной административной комиссии по делам несовершеннолетних. С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа», - сообщали вчера в МВД Бурятии.

Проверкой конфликта в школе занялась и прокуратура, а также Уполномоченный по правам ребенка.
Теги
насилие школа конфликт

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