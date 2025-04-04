Происшествия 04.04.2025 в 09:23
Издевательства над школьницей в Бурятии обернулись уголовным делом
Об инциденте уже доложено Александру Бастрыкину
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту происшествия в школе №5 Гусиноозерска. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Его расследование уже взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Напомним, на днях в школе произошел конфликт между ученицами 4 и 5 классов. В результате одна из школьниц была побита и лишилась телефона.
Полиция уже провела проверку инцидента.
«Сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Учащиеся школы, а также их законные представители доставлены в отдел. В отношении родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Их передадут на рассмотрение муниципальной административной комиссии по делам несовершеннолетних. С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа», - сообщали вчера в МВД Бурятии.
Проверкой конфликта в школе занялась и прокуратура, а также Уполномоченный по правам ребенка.
Напомним, на днях в школе произошел конфликт между ученицами 4 и 5 классов. В результате одна из школьниц была побита и лишилась телефона.
Полиция уже провела проверку инцидента.
«Сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Учащиеся школы, а также их законные представители доставлены в отдел. В отношении родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Их передадут на рассмотрение муниципальной административной комиссии по делам несовершеннолетних. С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа», - сообщали вчера в МВД Бурятии.
Проверкой конфликта в школе занялась и прокуратура, а также Уполномоченный по правам ребенка.