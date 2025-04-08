В Бурятии пообещали разобраться с нервным маршрутчиком

«Все обстоятельства случившегося будут внимательно изучены, а действия водителя – правовым образом оценены. В случае подтверждения факта нарушения виновный понесёт ответственность в соответствии с законом и трудовой дисциплиной. Мы понимаем обеспокоенность жителей и заверяем, что подобное отношение к пассажирам недопустимо. О результатах служебной проверки будет сообщено дополнительно», - сообщили представители районной администрации в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».







Власти напоминают, что детей младше 16 лет, не оплативших проезд, высаживать из общественного транспорта запрещено. В случае принудительной высадки ребенка водителю будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей, а должностное лицо заплатит от 20 до 30 тысяч рублей.







Ситуацию уже взяла на контроль Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.





«Вопиющий инцидент произошел в Гусиноозерске, где водитель высадил ребенка-инвалида из-за возникшего конфликта по поводу оплаты проезда. Высаживать детей из транспорта запрещено! Направила обращение о проведении проверки действий водителя в адрес начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ДФО и министра внутренних дел республики. Выводы проверок и принятые меры держу на контроле», - сообщила она.





