Происшествия 08.04.2025 в 16:50
В Бурятии пообещали разобраться с нервным маршрутчиком
Водитель выпроводил из салона ребенка-инвалида и испортил его документ
Текст: Андрей Константинов
Новый конфликт с участием ребенка разгорелся в Гусиноозерске. Там водитель маршрутки высадил ребенка-инвалида и испортил ему документ. После инцидента в соцсетях появилось гневное обращение матери мальчика.
«Водитель автобуса маршрута №4. Вы зачем высадили моего сына, инвалида 2-й группы в 9-м микрорайоне и смяли его удостоверение? Мало оплатил вам? Мы не знали, что льготы отменили!!!! Зачем так было поступать? Ему пришлось идти на стройплощадку пешком, он там дорогу путем не знает! Так нельзя делать!! Зачем вы удостоверение испортили, это документ вообще-то! Нервы не в порядке? Сидите дома тогда! Я этого так не оставлю и буду обращаться куда следует», - цитирует слова женщины телеграм-канал «Весь Гусиноозерск».
Власти Селенгинского района уже пообещали, что проведут проверку.
Напомним, недавно в школе №5 Гусиноозерска произошел конфликт между ученицами 4 и 5 классов. В результате одна из школьниц была побита и лишилась телефона. По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Его расследование уже взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Водитель автобуса маршрута №4. Вы зачем высадили моего сына, инвалида 2-й группы в 9-м микрорайоне и смяли его удостоверение? Мало оплатил вам? Мы не знали, что льготы отменили!!!! Зачем так было поступать? Ему пришлось идти на стройплощадку пешком, он там дорогу путем не знает! Так нельзя делать!! Зачем вы удостоверение испортили, это документ вообще-то! Нервы не в порядке? Сидите дома тогда! Я этого так не оставлю и буду обращаться куда следует», - цитирует слова женщины телеграм-канал «Весь Гусиноозерск».
Власти Селенгинского района уже пообещали, что проведут проверку.
«Все обстоятельства случившегося будут внимательно изучены, а действия водителя – правовым образом оценены. В случае подтверждения факта нарушения виновный понесёт ответственность в соответствии с законом и трудовой дисциплиной. Мы понимаем обеспокоенность жителей и заверяем, что подобное отношение к пассажирам недопустимо. О результатах служебной проверки будет сообщено дополнительно», - сообщили представители районной администрации в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».
Власти напоминают, что детей младше 16 лет, не оплативших проезд, высаживать из общественного транспорта запрещено. В случае принудительной высадки ребенка водителю будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей, а должностное лицо заплатит от 20 до 30 тысяч рублей.
Ситуацию уже взяла на контроль Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
«Вопиющий инцидент произошел в Гусиноозерске, где водитель высадил ребенка-инвалида из-за возникшего конфликта по поводу оплаты проезда. Высаживать детей из транспорта запрещено! Направила обращение о проведении проверки действий водителя в адрес начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ДФО и министра внутренних дел республики. Выводы проверок и принятые меры держу на контроле», - сообщила она.