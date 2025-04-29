Происшествия 29.04.2025 в 10:39

В Улан-Удэ оштрафуют шагнувшую под машину девушку

Предотвратить наезд водитель уже не мог
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ оштрафуют шагнувшую под машину девушку
Фото: скриншот видео
Очередное ДТП с наездом на пешехода случилось на улице Терешковой в Улан-Удэ.

«Сегодня ночью 19-летний водитель автомобиля «Тойота Премио», следуя по ул. Терешковой, на регулируемом пешеходном переходе сбил 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда горожанка получила травмы и была госпитализирована в БСМП», - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Видео происшествия обнародовал Комитет по транспорту мэрии города. На кадрах видно, как разговаривающая по телефону девушка остановилась перед пешеходным переходом. Она пропустила две ехавшие машины и затем зачем-то попыталась перебежать дорогу перед третьей, при этом все так же продолжая говорить по телефону. Автомобиль был совсем близко, и его водитель при всем желании избежать наезда уже не мог. От удара девушку отбросило на бордюр.


Как отметили в Госавтоинспекции, за нарушение ПДД при пересечении проезжей части в отношении молодой горожанки возбуждено административное дело.
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