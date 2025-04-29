В Улан-Удэ оштрафуют шагнувшую под машину девушку

Видео происшествия обнародовал Комитет по транспорту мэрии города. На кадрах видно, как разговаривающая по телефону девушка остановилась перед пешеходным переходом. Она пропустила две ехавшие машины и затем зачем-то попыталась перебежать дорогу перед третьей, при этом все так же продолжая говорить по телефону. Автомобиль был совсем близко, и его водитель при всем желании избежать наезда уже не мог. От удара девушку отбросило на бордюр.





Очередное ДТП с наездом на пешехода случилось на улице Терешковой в Улан-Удэ.«Сегодня ночью 19-летний водитель автомобиля «Тойота Премио», следуя по ул. Терешковой, на регулируемом пешеходном переходе сбил 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда горожанка получила травмы и была госпитализирована в БСМП», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Как отметили в Госавтоинспекции, за нарушение ПДД при пересечении проезжей части в отношении молодой горожанки возбуждено административное дело.