Происшествия 19.05.2025 в 11:00

В Улан-Удэ еще один пешеход с телефоном шагнул под машину

Мужчина начал переходить дорогу, когда еще горел красный свет
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ еще один пешеход с телефоном шагнул под машину
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ Комитет по транспорту мэрии обнародовал видео ДТП с участием пешехода, случившегося вчера около 23 часов вечера на улице Иволгинской. Напомним, там автомобиль «Тойота Приус» сбил мужчину на пешеходном переходе.

Как следует из видео, мужчина с телефоном в руках подошел к переходу и начал переходить дорогу. В этот момент для него горел еще красный сигнал светофора. При этом пешеход продолжал смотреть в телефон. Лишь в последнюю секунду мужчина повернул голову в сторону движущегося на него автомобиля, заметил его и попытался сделать шаг назад. Но было уже поздно. Водитель «Тойоты», находившийся уже совсем близко, тоже, вероятно, слишком поздно заметил пешехода и едва ли уже что-то мог предпринять. От удара мужчину отбросило на несколько метров, он получил тяжелые травмы.

Напомним, в конце апреля на улице Терешковой в Улан-Удэ автомобиль сбил девушку, которая, разговаривая по телефону, начала переходить дорогу на «красный».
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