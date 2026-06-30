Происшествия 30.06.2026 в 19:49

В Улан-Удэ осудили двух виновников ДТП

Жители столицы Бурятии осуждены за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ осудили двух виновников ДТП

В августе 2025 года молодой человек, ранее привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права управления, находясь в состоянии опьянения, угнал автомобиль Toyota Caldina.

После чего, двигаясь по улице Трубачеева в сторону улицы Ключевской с превышением скорости, а именно со скоростью 86,9 км/ч, совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Fielder. При этом последний также допустил нарушения ПДД, не убедившись в безопасности своих действий при повороте налево с пересечением полосы встречного движения. Водитель пересек сплошную линию разметки, тем самым воспрепятствовал движению Toyota Caldina.

Совершение ДТП состоит в прямой причинно-следственной связи с фактом несоблюдения требований ПДД со стороны обоих водителей. В результате ДТП пассажир Toyota Corolla Fielder получил множественные травмы, повлекшие его смерть.

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение в отношении двух виновников ДТП.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя осудил водителя Toyota Corolla Fielder по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) к двум годам принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.

Водитель Toyota Caldina, с учетом его возраста, осужден по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами) к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда и возмещении причиненного имущественного вреда.


Фото: скриншот видео

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