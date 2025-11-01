Происшествия 01.11.2025 в 17:20
13 лет колонии получила жительница Улан-Удэ за жестокое убийство младенца
Сегодня Верховный суд огласил приговор
Текст: Андрей Константинов
Сегодня Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 35-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в убийстве маленького ребенка, совершенного с особой жестокостью.
Напомним, жуткое происшествие случилось в ночь на 9 октября 2024 года. Обвиняемая у себя дома на улице 502 км, разозлившись на плачущего 2-месячного сына, нанесла ему удары по лицу и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом. В результате через некоторое время ребенок скончался в страшных муках. Позже женщина попыталась скрыться, но ее задержали в доме у знакомого и взяли под стражу.
В ходе допросов женщина заявила, что убила ребенка на фоне послеродовой депрессии и в состоянии аффекта. Но следователи ей не поверили.
«По результатам проведенной психолого-психиатрической судебной экспертизы врачи пришли к однозначному выводу, что женщина в каком-либо экспертно-значимом состоянии в момент совершения преступления не находилась, отдавала отчет своим действиям и могла руководить ими», - рассказывали ранее в Следственном комитете.
Суд признал женщину виновной и назначил суровое наказание – 13 лет лишения свободы в колонии.
Напомним, недавно Верховный суд Бурятии вынес приговор еще одному убийце ребенка. Житель улуса Дэдэ-Ичетуй Джидинского района получил 14 лет колонии строгого режима. Он разбил голову своей месячной дочери дверью.
