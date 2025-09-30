В Бурятии дали 14 лет строгача отцу, убившему месячную дочь

Житель Бурятии сядет на 14 лет за убийство своей месячной дочери. Напомним, трагедия произошла 31 августа 2024 года в улусе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района в его доме.

Весь день мужчина распивал спиртное вместе с сожительницей. Позже по классике они поссорились. В какой-то момент сельчанин схватил новорожденного ребенка, приложил голову малышки к косяку и несколько раз с силой ударил ее дверью. Из-за этого младенец умер, тело отец спрятал.

Все вскрылось после визита соседки. Не обнаружив девочку, она сообщила об этом в полицию. Правоохранители нашли мертвого ребенка на веранде.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - отметили в СУ СКР по Бурятии.