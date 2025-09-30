Общество 30.09.2025 в 16:32

В Бурятии дали 14 лет строгача отцу, убившему месячную дочь

Он приложил голову малышки к косяку и несколько раз с силой ударил ее дверью
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии дали 14 лет строгача отцу, убившему месячную дочь
Фото: СУ СКР по Бурятии

Житель Бурятии сядет на 14 лет за убийство своей месячной дочери. Напомним, трагедия произошла 31 августа 2024 года в улусе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района в его доме.

Весь день мужчина распивал спиртное вместе с сожительницей. Позже по классике они поссорились. В какой-то момент сельчанин схватил новорожденного ребенка, приложил голову малышки к косяку и несколько раз с силой ударил ее дверью. Из-за этого младенец умер, тело отец спрятал.

Все вскрылось после визита соседки. Не обнаружив девочку, она сообщила об этом в полицию. Правоохранители нашли мертвого ребенка на веранде.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Теги
приговор убийство малолетнего

Все новости

В Бурятии стало больше праздничных и памятных дат
30.09.2025 в 17:15
В Бурятии закрыли экологические тропы и маршруты
30.09.2025 в 16:56
В Бурятии увеличат прожиточный минимум
30.09.2025 в 16:55
В Бурятии продавцам жилья для сирот сделали налоговое послабление
30.09.2025 в 16:48
В Бурятии дали 14 лет строгача отцу, убившему месячную дочь
30.09.2025 в 16:32
В Бурятии заработает бесплатное юридическое бюро
30.09.2025 в 16:17
В Улан-Удэ пропавшая девушка вернулась домой
30.09.2025 в 16:16
В Улан-Удэ нашли подростка, которого искали около месяца
30.09.2025 в 16:08
Иркутянин тайно оформил 100-тысячный кредит на знакомую улан-удэнку
30.09.2025 в 15:49
По факту массовой давки в иркутской школе следователи проводят проверку
30.09.2025 в 15:42
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В Бурятии стало больше праздничных и памятных дат
В республике будут отмечать День семьи и День ветеранов боевых действий
30.09.2025 в 17:15
В Бурятии закрыли экологические тропы и маршруты
Это связано с наступлением холодов
30.09.2025 в 16:56
В Бурятии продавцам жилья для сирот сделали налоговое послабление
Сегодня в республике жилье ждут более 5 тысяч сирот
30.09.2025 в 16:48
В Бурятии заработает бесплатное юридическое бюро
Оно начнет свою деятельность с 1 января 2026 года
30.09.2025 в 16:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru