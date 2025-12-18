Происшествия 18.12.2025 в 17:18
В Улан-Удэ начальница из «Читаэнергосбыта» будет сидеть дома
Фигуранту дела о гибели людей в «Черемушках» избрали меру пресечения
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в отношении начальницы городского отделения ТП «Энергосбыт Бурятия» АО «Читаэнергосбыт». Ею стал домашний арест.
Трагедия в «Черемушках» произошла 13 декабря. Там от отравления угарным газом погибли сразу три человека: двое взрослых и один ребенок.
Как рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии, дом, где случилась беда, отапливался с помощью электрокотла. Однако электроснабжение в жилище отключили из-за неоплаченных счетов. Для обогрева помещения родители поставили дизельный генератор, причем его установили в непроветриваемом месте.
Всего в доме вместе с родителями проживали семеро детей, и масштабы трагедии могли бы быть намного больше. Но ранее в тот же день к родителям приехал старший сын. Он уже жил отдельно и забрал из дома шестерых детей к себе. В жилище кроме взрослых остался лишь самый младший ребенок. Вскоре после этого связь с ними прервалась, а около полуночи всех троих обнаружили мертвыми.
Напомним, после гибели людей в СНТ «Черемушки» на женщину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 215.1 УК РФ (прекращение подачи электрической энергии, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«По версии следствия, обвиняемая умышленно, незаконно направила в ПАО «Россети Сибирь - Бурятэнерго» заявку на отключение электроэнергии в доме, с установлением срока исполнения до 12.12.2025. На основе поданной заявки 12.12.2025 произведено отключение от электроснабжения жилого дома. В период с 12.12.2025 до 13.12.2025 в результате отключения энергоснабжения наступила смерть находившихся в доме лиц, в том числе несовершеннолетнего ребенка», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда Улан-Удэ.
В судебном заседании обвиняемая и её защитник просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, указав на наличие постоянного места жительства, положительные характеристики и отсутствие судимостей. Также адвокат просил суд учесть состояние здоровья женщины и здоровья ее близких родственников, которые находятся на иждивении и нуждаются в уходе.
Однако суд посчитал данные обстоятельства недостаточными для избрания более мягкой меры пресечения.
