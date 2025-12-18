В Улан-Удэ начальница из «Читаэнергосбыта» будет сидеть дома

Напомним, после гибели людей в СНТ «Черемушки» на женщину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 215.1 УК РФ (прекращение подачи электрической энергии, повлекшее по неосторожности смерть человека).





«По версии следствия, обвиняемая умышленно, незаконно направила в ПАО «Россети Сибирь - Бурятэнерго» заявку на отключение электроэнергии в доме, с установлением срока исполнения до 12.12.2025. На основе поданной заявки 12.12.2025 произведено отключение от электроснабжения жилого дома. В период с 12.12.2025 до 13.12.2025 в результате отключения энергоснабжения наступила смерть находившихся в доме лиц, в том числе несовершеннолетнего ребенка», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда Улан-Удэ.





В судебном заседании обвиняемая и её защитник просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, указав на наличие постоянного места жительства, положительные характеристики и отсутствие судимостей. Также адвокат просил суд учесть состояние здоровья женщины и здоровья ее близких родственников, которые находятся на иждивении и нуждаются в уходе.



Однако суд посчитал данные обстоятельства недостаточными для избрания более мягкой меры пресечения.