В Улан-Удэ директора мелькомбината обвинили в хищении сотен тонн зерна

Причиненный ущерб оценивают в 7,6 млн рублей





В Улан-Удэ направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Заудинский Мелькомбинат» Ивана Жуйкова. Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).