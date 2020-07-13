В Улан-Удэ директора мелькомбината обвинили в хищении сотен тонн зерна

Причиненный ущерб оценивают в 7,6 млн рублей
В Улан-Удэ направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Заудинский Мелькомбинат» Ивана Жуйкова. Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
«По версии следствия, генеральный директор организации, осуществляющей деятельность по хранению сельхозпродукции, используя свое служебное положение, продал по заниженной цене переданные ему на хранение 733 тонны пшеницы и ячменя. Зерновые принадлежали одному из сельхозпредприятий республики. Полученные средства обвиняемый обратил в свою пользу. Причиненный преступлением ущерб составил 7,6 млн рублей, из которых 3 млн. рублей обвиняемым возмещено. Для взыскания оставшейся суммы ущерба потерпевшим заявлен гражданский иск», рассказали о подробностях дела в прокуратуре Бурятии.
Напомним, о нелегкой судьбе мелькомбината, который в настоящее время банкротится, «Номер один» подробно сообщал буквально на днях.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?