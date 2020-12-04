Подросток из Улан-Удэ претендует на звание самого бездарного угонщика

Парень пытался укатить автомобиль с парковки, устал и уснул прямо в салоне





Утром 24 ноября в полицию Улан-Удэ с заявлением об угоне автомобиля обратился 21-летний горожанин. Ущерб составил 270 тысяч рублей.

Молодой человек рассказал правоохранителям, что накануне поздним вечером припарковал машину возле одной из гостиниц на ул. Гагарина. Проснувшись утром, он не обнаружил автомобиль на месте стоянки и позвонил в полицию. Однако, обойдя здание гостиницы, заявитель увидел свой автомобиль за углом.Полицейские при помощи видеозаписи с камер наблюдения на парковке гостиницы выяснили, что к угону причастен 17-летний молодой человек. Парень пьяным возвращался домой. Проходя мимо стоящего на парковке автомобиля, он заметил, что пассажирская дверь открыта. Несовершеннолетний сел в салон, однако ключей в замке зажигания не обнаружил. Он решил, что сможет самостоятельно откатить автомобиль до дороги и попробовать завести его без ключей.Однако, укатив машину за угол, молодой человек устал и сел в салон. Допив прихваченное с собой пиво, злоумышленник уснул. Проснувшись утром, молодой человек, смутно припоминая события ночи, ушел домой.По факту угона в отношении юноши возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com