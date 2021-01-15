Покалечивший улан-удэнку пристав получил 3 года в колонии-поселении

Это немного меньше, чем запрашивал гособвинитель





Сегодня в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ вынесли приговор в отношении бывшего высокопоставленного судебного пристава Базыра Батуева. Он обвинялся по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».





Как ранее сообщал «Номер один», незадолго до происшествия Базыр Батуев прошел все согласования на назначение в Верховный суд Бурятии. Там, по нашим данным, он должен был возглавить спецподразделение по обеспечению безопасности судейского корпуса региона. Однако пьяное ДТП поставило крест на карьере пристава.



