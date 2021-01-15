Покалечивший улан-удэнку пристав получил 3 года в колонии-поселении

Это немного меньше, чем запрашивал гособвинитель
Сегодня в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ вынесли приговор в отношении бывшего высокопоставленного судебного пристава Базыра Батуева. Он обвинялся по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Напомним, поздним вечером 8 февраля 2020 года руководитель одного из подразделений УФССП Бурятии Базыр Батуев на своем «Лексусе» во дворе дома по ул. Октябрьской сбил двух женщин. Одна из них пострадала особенно сильно: внедорожник буквально припечатал ее к бетонному блоку. В результате врачам пришлось ампутировать женщине ногу. Освидетельствование показало, что водитель был пьян (0.66 мг/л.).
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, суд признал бывшего пристава виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его водительских прав сроком на 2,5 года. Отметим, гособвинитель просил приговорить подсудимого к 3,5 годам колонии-поселения. Известно, что Базыр Батуев свою вину в преступлении признал.
Будут ли стороны обжаловать приговор, пока не известно.
Как ранее сообщал «Номер один», незадолго до происшествия Базыр Батуев прошел все согласования на назначение в Верховный суд Бурятии. Там, по нашим данным, он должен был возглавить спецподразделение по обеспечению безопасности судейского корпуса региона. Однако пьяное ДТП поставило крест на карьере пристава.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?