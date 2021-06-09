В Бурятии на угольном разрезе в Саган-Нуре произошел взрыв

Пострадали пять человек





Как стало известно «Номер один», сегодня на Тугнуйском угольном разрезе в районе поселка Саган-Нур произошел взрыв. В результате пострадали пять человек, они направлены в Мухоршибирскую ЦРБ.

Подробности происшествия сейчас выясняются.





Тугнуйский угольный разрез входит в СУЭК – крупнейшую угольную компанию России, принадлежащую олигарху Андрею Мельниченко. Добычу угля там осуществляют открытым способом. Основная часть продукции поставляется в Азиатско-Тихоокеанский регион, главным образом в Китай, Японию и Южную Корею.









Напомним, в начале июня в Бурятии произошел взрыв на золотодобывающем руднике «Владимирский» в Окинском районе, принадлежащем компании «Рифей». В результате погиб 30-летний проходчик. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 217 УК РФ – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Фото: russianstock.ru