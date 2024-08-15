В Бурятии обсудили предстоящие выборы в Горсовет Улан-Удэ и в районные советы депутатов

На площадке Общественной палаты Бурятии состоялось обсуждение Доклада главы Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева. Кроме того, члены Общественной палаты – эксперты поделись мнениями о предстоящих муниципальных выборах в Бурятии.

В Бурятии в Единый день голосования 8 сентября 2024 года состоится 26 выборов:

- выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов;

- 12 выборов депутатов районных Советов депутатов (Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, Заиграевский, Иволгинский (повторные), Кабанский (дополнительные по округам №16 и №20), Кижингинский, Курумканский, Мухоршибирский, Окинский, Северо-Байкальский, Селенгинский, Тарбагатайский районы Республики Бурятия);

- 7 выборов глав сельских поселений (СП «Гильбиринское» Иволгинского района (досрочные), СП «Выдринское» Кабанского района, СП «Калиновское» Мухоршибирского района, СП «Барыкинское» Тарбагатайского района, СП «Хужиры» и СП «Тунка» Тункинского района (досрочные), СП «Хоринское» Хоринского района Республики Бурятия);

- 6 выборов депутатов сельских и городских поселений (СП «Баргузинское» Баргузинского района (дополнительные), СП «Топкинское» Бичурского района (дополнительные по Подгорному многомандатному округу №15), СП «Оймурское» Кабанского района (дополнительные по округу №4), МО «Новокижингинск» Кижингинского района (дополнительные), ГП «Город Кяхта» Кяхтинского района (дополнительные по Западному одномандатному округу №5), СП «Хасуртайское» Хоринского района Республики Бурятия).





Кроме того, в ряде муниципальных образований республики Бурятия будут проходить совмещенные выборы:

- выборы депутатов районных Советов депутатов и выборы главы сельского поселения: Мухоршибирский район и СП «Калиновское» Мухоршибирского района, Тарбагатайский район и СП «Барыкинское» Тарбагатайского района;

- выборы депутатов районных Советов депутатов и выборы депутатов сельских и городских поселений: Баргузинский район и СП «Баргузинское» Баргузинского района, Кижингинский район и МО «Новокижингинск» Кижингинского района.

В Единый день голосования-2024 на территории Бурятии не будет работать такая форма голосования, как ДЭГ (дистанционное электронное голосования).

О высоком уровне готовности партий к реальной борьбе на муниципальных выборах подтверждено статистически на основе данных Избирательной комиссии Республики Бурятия.

Модератор круглого стола, руководитель регионального штаба, зампредседателя Общественной палаты РБ Алексей Бадонов и кандидат политических наук Батор Будаев привели статистику и определили рейтинг региональных отделений политических партий.

Всего в Бурятии по всем выборам зарегистрировано 524 кандидата. В рейтинге партий лидирующую позицию занимает «Единая Россия» - 218 кандидатов. Треть, от общего количества зарегистрированных кандидатов и вторую строку в рейтинге, занимают 156 самовыдвиженцев.

На третьем месте - КПРФ, у них 55 зарегистрированных кандидатов. ЛДПР отстает от КПРФ на 9 кандидатов. Далее в рейтинге следуют такие партии, как «Справедливая Россия – За Правду» (26 кандидатов) и «Новые люди» - 22 кандидата.

От «Партии социальной защиты» зарегистрирован 1 кандидат, который баллотируется на пост главы сельского поселения «Гильбиринское» Иволгинского района республики Бурятия.

Количество незарегистрированных кандидатов в республике Бурятия составляет 57 человек, из них 28 кандидатов получили отказ в регистрации, а 29 человек утратили статус выдвинутого кандидата.

- Высокая конкуренция среди кандидатов отмечена на муниципальных выборах в Улан-Удэ. Практически все партии сосредоточились на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Зарегистрировано 135 кандидатов или 26% от общего количества зарегистрированных кандидатов в республике. Свои позиции укрепила партия «Единая Россия», представив по всем 30 округам своих кандидатов. Не отстает от ЕР партия ЛДПР – 29 кандидатов и КПРФ - 27 кандидатов. В одинаковых весовых категориях на выборах представлены кандидаты от партии СРЗП и «Новые люди» - по 20 кандидатов от каждой партии. 7% от общего количества кандидатов в Горсовет депутатов представляют самовыдвиженцы, - отметил кандидат политических наук Батор Будаев.

Активность парламентских партий обусловлена тем, что для их кандидатов упрощена регистрация, а также на активность влияет узнаваемость партий и результаты их работы с электоратом.

В муниципальных выборах всех уровней (районные Советы депутатов, главы сельских поселений, Советы депутатов сельских и городских поселений) в основном представлена партия «Единая Россия», а также самовыдвиженцы.

На отдельных округах были зарегистрированы единичные кандидаты от других партий (ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди»). Это говорит о недостаточной работе этих партий на низовом уровне.

Кандидат социологических наук, Дарима Будаева обратила внимание на уровень конкуренции на отдельных округах:

- Наиболее жаркая борьба и конкурентная кампания за депутатские кресла ожидается на округе №28 - 9 кандидатов на 1 место, из них 4 – самовыдвиженца. Не менее конкурентная компания пройдет еще в таких округах как: в округе № 1- 7 кандидатов, округе №4 – 6 кандидатов на 1 место.

По 3 кандидата зарегистрировано в округе №25, по 4 кандидата зарегистрировано в 17 округах, по 5 кандидатов зарегистрировано в 8 округах.

Самовыдвиженцы зарегистрированы только на 5 округах, по 1 самовыдвиженцу зарегистрированы в 3 округах, по 2 самовыдвиженца зарегистрировано в 1 округе, по 4 самовыдвиженца зарегистрировано в 1 28 округе, - отметила Дарима Будаева.

Своим экспертным мнением поделилась Татьяна Думнова.

- Самостоятельные кандидаты дают больше свободы в выборе – они не тянут за собой партийный бэкграунд и предлагают своим избирателям актуальную повестку. Люди на местах, особенно если речь идет о сельском уровне, зачастую больше верят конкретному человеку, чем партии. «Партийный» бренд, с одной стороны, добавляет кандидату половину своего рейтинга, но, с другой, и удваивает антирейтинг. К тому же человек, который не тянет за собой партийный бэкграунд, позволяет избирателю любых взглядов свободнее за него голосовать, ориентируясь только на личные качества и предлагаемую программу. За самовыдвиженцев могут голосовать по принципу «хоть за кого, но против всех старых». Хотя, все же личностный фактор, особенно на селе, более приоритетнее. Следует отметить, что на местных выборах уже не первую кампанию именно самовыдвиженцы составляют основную конкуренцию. Это своего рода сигнал партиям в том, что в будущем может существенно снизить субъектность их участия в думских выборах 2026 г., - сказала Татьяна Думнова.

Также в Бурятии укрепляется взаимодействие регионального общественного штаба с местными структурами – общественными палатами г. Улан-Удэ и г. Северобайкальска и общественными советами в районах республики.

- Взаимодействие с общественными советами районов крайне важно для качественного мониторинга выборов. Совместно с региональным штабом сформирован план работы на период проведения общественного контроля на муниципальных выборах. Нам важна помощь от районных коллег в дни голосования, чтобы выборы прошли честно и открыто, чтобы наши люди могли выразить свою позицию, - подчеркнула в своем выступлении член регионального штаба Елена Юдаева.

В заключение эксперты согласились с мнением Алексея Бадонова и отметили, что этап регистрации в республике подтверждает высокий уровень готовности как политических партий, так и кандидатов-самовыдвиженцев, в борьбе за депутатские мандаты и продолжение участия в избирательной кампании.

Фото: Общественная палата РБ