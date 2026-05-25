В Бурятии депутаты Народного Хурала обсудили ход реформы местного самоуправления

На прошлой неделе в Мухоршибирском районе состоялось выездное совещание Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Бурятии. Мероприятие вел глава парламента республики Владимир Павлов. Собравшиеся обсудили переход на одноуровневую систему организации местного самоуправления (ОМСУ), а также связанные с этим законы – два из них уже приняты, третий – разрабатывается в настоящее время.

Сухой душ

Перед началом заседания участники возложили цветы к мемориалу павшим воинам и почтили их память минутой молчания. К сожалению, в Мухоршибирском районе не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны. Но живы труженики тыла, дети войны. Владимир Павлов отметил, что Бурятия внесла достойный вклад в общую Победу.

«Из 120 тысяч бойцов треть не вернулись с полей сражений. Наши земляки проявляли героизм и отвагу. Но без тыла победы не бывает, поэтому помог и трудовой подвиг. И с каждым годом память о трудовом и фронтовом героизме не ослабевает и передается молодому поколению», - сказал председатель Народного Хурала.

В фойе Дома культуры местные активисты показали депутатам мастер-классы по изготовлению изделий для участников специальной военной операции. Всего в районе 135 ТОСов, в эту работу вовлечено более 7 тысяч человек. Они отправили на фронт 54 машины с гуманитарной помощью и необходимой техникой. На поддержку бойцов неравнодушные жители собрали 24 млн рублей.

Заганский дом-интернат сделал около 8 тысяч банок с блиндажными свечами, которые могут гореть четыре часа. Другие ТОСовцы мастерят куклы-обереги с золой от домашней печи или горстью родной земли, «браслеты выживания» из паракорда, удобное белье для раненых, противодроновые одеяла и др.

Недавно мухоршибирские волонтеры научились делать «сухой душ». Они заказывают специальную ткань, затем пропитывают ее очищающей пеной, складывают в несколько раз и упаковывают в небольшой зип-пакет. В другой пакетик помещают отрезок тонкого рулонного полотенца, пару ватных палочек и памятку. «Мы их делаем постоянно. Отправляем адресно. Отзывы от бойцов хорошие – в окопах «сухой душ» очень востребован», - подчеркнула сельчанка. Парламентарии порекомендовали другим районам взять на вооружение эту идею.

Прозрачность и эффективность

С 19 июня 2025 года вступил в силу Федеральный закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», подразумевающий переход с двухуровневой на одноуровневую систему организации местного самоуправления. В связи с этим в прошлом году на ноябрьской и декабрьской сессии Народного Хурала приняли два республиканских закона – «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия». Следующий третий закон «О перераспределении полномочий по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения в РБ» находится на стадии разработки и будет принят в этом году. Все это позволит устранить дублирование функций между районной и поселенческой администрациями, рационально использовать бюджетные средства и кадровый потенциал.

Вместо нынешних 277 муниципальных образований в Бурятии останется всего 23: 2 городских и 21 муниципальный округ. На сегодня уже образованы два – Окинский и Муйский. Там избраны главы, приняты уставы, сформированы администрации, Советы депутатов, территориальные органы, единый бюджет и многое другое. Уже наметились успехи в оптимизации ресурсов для исполнения полномочий, повышении прозрачности принятия решений на местах.

«Сейчас у сельских поселений свои полномочия. И многие из них не могут выполнить из-за отсутствия финансовых средств. Но когда будет единый уровень управления и бюджет, тогда вопросы, необходимые для жизнедеятельности населения, будут решаться эффективнее», - подчеркнул Владимир Павлов.

Преимущества муниципальной реформы отметили и главы Мухоршибирского и Иволгинского районов – Владимир Молчанов и Николай Емонаков. По словам первого руководителя, переход в округ позволит решить проблему дефицита квалифицированных кадров: не придется заполнять ставки в каждом сельском поселении. К примеру, сейчас остро не хватает бухгалтеров, юристов, а поселенческие советы депутатов работают не в полном составе. Николай Емонаков отметил, что в округах теперь будет единый генплан, правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и улучшится муниципальный контроль.

«Ключевым моментом является повышение качества жизнеобеспечения граждан в муниципальных образованиях, поэтому органам МСУ необходимо оперативно предоставить свои предложения по разграничению полномочий для принятия решений в рамках проведения реформы», - сказал председатель комитета Народного Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы Петр Мордовской.

По итогам совещания Совет представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале рекомендовал правительству республики оказывать методическую и консультационную помощь муниципалитетам, осуществляющим переход на одноуровневую систему. А муниципальным образованиям – привести уставы в соответствие с действующим законодательством.

Выборы в представительные органы новых муниципальных округов пройдут в сроки истечения полномочий нынешних районных советов: в 2027 году – в Кабанском районе, в 2028-м – в девяти районах, в 2029-м – еще в девяти. После преобразования представительные органы будут состоять из 400 депутатов (сейчас их 2841).