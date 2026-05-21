Политика и власть 21.05.2026 в 15:55

Между Забайкальском и Маньчжурией построят второй путь

Россия и Китай договорились о строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия
Текст: Иван Иванов
Соответствующее межправительственное соглашение подписано в Пекине по итогам переговоров президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина. «Сегодня подводим итог плодотворного сотрудничества транспортных ведомств России и Китая. Подписано межправительственное соглашение о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия.

Документ подтверждает наше общее стремление увеличить пропускную способность данного коридора. Его реализация позволит к 2030 году увеличить провозную способность пункта пропуска Забайкальск на 11 млн тонн, обеспечив обмен почти 50 парами поездов в сутки», – прокомментировал подписанный документ глава минтранса РФ Андрей Никитин. Об этом сообщается в пресс-службе министерства транспорта России.

Глава Минтранса также принял участие в переговорах лидеров стран, на которых, в том числе, обсуждалось сотрудничество в сфере транспорта. «Наши страны сообща занимаются развитием трансъевропейских транспортно-логистических маршрутов. Как результат, продолжают расти не только объёмы, но и скорость грузопассажирских перевозок между Россией и Китаем, увеличивается пропускная способность пограничных переходов, многие из которых работают в круглосуточном режиме, создаются новые логистические хабы. Россия модернизирует ключевые железнодорожные магистрали на восточном направлении, такие как Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.

Между Забайкальском и Маньчжурией построят второй путь
