Мэр Улан-Удэ: «На наших глазах рождается новая экосистема творчества и бизнеса»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назвал по-настоящему знаковым событием для всего региона стартовавший сегодня международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу».«Улан-Удэ становится настоящим магнитом для творческих людей и центром притяжения для бизнеса со всей страны. К нам приехали представители креативных индустрий, предприниматели, дизайнеры, аниматоры, IT-специалисты, режиссеры. Благодаря форуму они пополнят свои знания, найдут подпитку в виде инвестиций, выходов на медиарынок Это круто!», - написал градоначальник в своем канале в «МАКСе»Как отметил мэр, скоро в Улан-Удэ откроется Центр креативных индустрий — уникальное пространство, где талантливые люди смогут творить, развиваться и реализовывать самые смелые идеи. Это будет настоящий инкубатор для новых идей, которые дадут старт множеству проектов, стартапов и инициатив.«Развитие креативных индустрий — это не только про творчество. Это и новая экономика для столицы Бурятии. Это новый нестандартный взгляд на городское пространство, экологию, сферу услуг, и, как следствие, это новые рабочие места и инвестиции. Уже сейчас на форуме рождаются идеи новых кафе с необычным меню, современных мастерских, цифровых сервисов для горожан — и всё это может реализоваться у нас, в Улан-Удэ. И мы со стороны администрации готовы поддерживать эти проекты. На наших глазах обсуждается и будет реализовываться в Улан-Удэ новая экосистема творчества и бизнеса, которая сделает город более современным и комфортным», - заявил Игорь Шутенков.