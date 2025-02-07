Политика и власть 07.02.2025 в 17:54
Глава Бурятии внес Амгалана Дармаева в Хурал
Его кандидатура предложена на пост зампреда - министра сельского хозяйства республики
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии определился с новым зампредом правительства – министром сельского хозяйства и продовольствия РБ. Им станет действующий заместитель министра Амгалан Дармаев, который с середины ноября уже фактически руководит Минсельхозом в статусе «и.о».
Кандидатура Амгалана Дармаева уже внесена на рассмотрение депутатов Хурала Бурятии. Поскольку глава Минсельхоза также имеет статус зампреда, народные избранники должны дать свое согласие на это назначение. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии 27 февраля.
Напомним, до назначения в Минсельхоз Амгалан Дармаев возглавлял республиканское Управление ветеринарии. К моменту его прихода в министерство там уже вовсю гремели скандалы, а действующий министр Галсан Дареев ушел в длительный отпуск. В конце декабря министра задержали по обвинению в превышении должностных полномочий и отправили в СИЗО. Несколько дней назад находящийся в камере чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава Бурятии его отставку принял.
Будет ли Амгалан Дармаев лично присутствовать на сессии Хурала, где пройдет его утверждение, пока не ясно. Ведь еще две недели назад он объявил, что пойдет добровольцем в зону СВО.
Кандидатура Амгалана Дармаева уже внесена на рассмотрение депутатов Хурала Бурятии. Поскольку глава Минсельхоза также имеет статус зампреда, народные избранники должны дать свое согласие на это назначение. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии 27 февраля.
Напомним, до назначения в Минсельхоз Амгалан Дармаев возглавлял республиканское Управление ветеринарии. К моменту его прихода в министерство там уже вовсю гремели скандалы, а действующий министр Галсан Дареев ушел в длительный отпуск. В конце декабря министра задержали по обвинению в превышении должностных полномочий и отправили в СИЗО. Несколько дней назад находящийся в камере чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава Бурятии его отставку принял.
Будет ли Амгалан Дармаев лично присутствовать на сессии Хурала, где пройдет его утверждение, пока не ясно. Ведь еще две недели назад он объявил, что пойдет добровольцем в зону СВО.
Тегиназначение