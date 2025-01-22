Зампреды правительства Бурятии ушли на фронт

Сразу два зампреда правительства Бурятии, а также и.о. министра идут добровольцами на СВО. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, такое решение приняли зампреды Алдар Гулгенов (является руководителем администрации главы и правительства РБ) и Иван Альхеев. Также на защиту Родины вызвался пойти и.о. министра сельского хозяйства Амгалан Дармаев.«Они пополнят подразделение в составе отряда «Тигр», которое формирует Дальневосточный федеральный округ по поручению полпреда Юрия Трутнева. В этом подразделении уже отслужил заместитель полпреда Андреев. Теперь и наши пойдут. Спасибо моим коллегам за мужественное решение!», - рассказал Алексей Цыденов.