Общество 22.01.2025 в 07:41

Зампреды правительства Бурятии ушли на фронт

Они будут служить в отряде «Тигр»
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Текст: Андрей Константинов
Зампреды правительства Бурятии ушли на фронт
Фото: архив «Номер один»
Сразу два зампреда правительства Бурятии, а также и.о. министра идут добровольцами на СВО. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, такое решение приняли зампреды Алдар Гулгенов (является руководителем администрации главы и правительства РБ) и Иван Альхеев. Также на защиту Родины вызвался пойти и.о. министра сельского хозяйства Амгалан Дармаев.

«Они пополнят подразделение в составе отряда «Тигр», которое формирует Дальневосточный федеральный округ по поручению полпреда Юрия Трутнева. В этом подразделении уже отслужил заместитель полпреда Андреев. Теперь и наши пойдут. Спасибо моим коллегам за мужественное решение!», - рассказал Алексей Цыденов.
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