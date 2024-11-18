Политика и власть 18.11.2024 в 10:05
Амгалан Дармаев делает стремительную карьеру в Минсельхозе Бурятии
Он уже стал исполняющим обязанности министра
Текст: Андрей Константинов
Амгалан Дармаев, лишь несколько дней назад назначенный заместителем министра сельского хозяйства Бурятии, стремительно пошел в гору. Уже 15 ноября распоряжением правительства Бурятии на него возложили исполнение обязанностей министра на период отпуска действующего пока главы Минсельхоза Галсана Дареева.
По информации источников «Номер один», Галсан Дареев из отпуска на прежнее место работы уже не вернется. Его место как раз займет нынешний и.о. министра Амгалан Дармаев.
Напомним, 11 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об освобождении Амгалана Дармаева от должности начальника Управления ветеринарии Бурятии и утвердил постановление о его назначении заместителем министра сельского хозяйства с 13 ноября.
По информации источников «Номер один», Галсан Дареев из отпуска на прежнее место работы уже не вернется. Его место как раз займет нынешний и.о. министра Амгалан Дармаев.
Напомним, 11 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об освобождении Амгалана Дармаева от должности начальника Управления ветеринарии Бурятии и утвердил постановление о его назначении заместителем министра сельского хозяйства с 13 ноября.
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