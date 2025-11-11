Политика и власть 11.11.2025 в 14:18

Экс-глава Окинского района Бурятии делает стремительную карьеру

Пробыв полгода в заместителях, он возглавил Гостехнадзор
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии на должность руководителя Управления Гостехнадзора - главного государственного инженера-инспектора назначен экс-глава Окинского района Матвей Мадасов. Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов. Согласно документу, приступить к своим обязанностям на новой должности Матвей Мадасов должен с сегодняшнего дня, 11 ноября.

Матвей Мадасов родился 29 мая 1971 года в селе Орлик Окинского района. В 1994 году окончил Бурятский государственный педагогический институт. С 2016 по 2025 годы являлся главой Окинского района.

Весной этого года Матвей Мадасов объявил о досрочном прекращении своих полномочий. Свое решение он озвучил 16 апреля на внеочередной сессии райсовета. На сессии Матвей Мадасов сначала выступил с отчетом о результатах работы за 2017-2024 годы. Депутаты приняли отчет к сведению и признали работу главы и его администрации удовлетворительной.

После отчета Матвей Мадасов обратился с заявлением к депутатам с просьбой досрочно прекратить его полномочия по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Народные избранники приняли его отставку.

После ухода с поста главы в конце апреля господин Мадасов был назначен заместителем руководителя Управления Гостехнадзора - начальником отдела государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Теги
назначение

