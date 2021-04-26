«Новые люди» усилились экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой

Одна из самых известных женщин-политиков считает, что регионам надо дать больше полномочий





Одна из самых известных женщин-политиков Сардана Авксентьева присоединилась к партии «Новые люди» для выдвижения в депутаты Госдумы. Бывший мэр Якутска станет советником главы политической организации Алексея Нечаева по работе с регионами, сообщает газета «Коммерсантъ».

Легендарный мэр Якутска Сардана Владимировна Авксентьева является одной из самых известных женщин-политиков России. Она возглавила администрацию города в 2018 году, победив на выборах представителя «Единой России» Александра Саввинова.



