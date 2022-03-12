В Бурятии готовятся к снижению цен на бензин

«Пока не сезон, а вот если эти цены сохраняться или будут снижаться в мае-июне, то тогда я думаю, вырастет число автобусных туров по республике, а автомобилисты получат еще один стимул более активно ездить на Байкал» - сообщил эксперт.

Хорошие новости активно обсуждают в соцсетях автомобилисты Бурятии. В Иркутске, откуда в регион поступает львиная доля нефтепродуктов, цены на топливо упали.Как сообщили в иркутских СМИ представители компании БРК, на АЗС стоимость 92-го бензина уменьшилась на 1,4 рубля. Литр продается за 47,6 рублей. 95-й упал на 2,5 рубля - до 50,4 рублей.Однако до Бурятии пока новые цены не дошли. Литр 92-го в среднем продается на АЗС Улан-Удэ за 48 рублей, 95-й - за 50,5 рублей.Столь удивительная метаморфоза на рынке нефтепродуктов объясняется примерно 20% снижением цен на нефть на российских топливных биржах. Причем даже несмотря на резкий рост мировых цен на нефть, что по сложившейся практике должно было толкать стоимость бензина и дизтоплива вверх. Но этого не произошло. Причиной ценовой коррекции стало затоваривание рынка нефтепродуктов - отмечают российские эксперты. Многие страны по политическим мотивам начали отказываться от российской нефти и экспорт находится под сильным давлением. В результате приходится больше нефти отправлять на переработку внутри страны. И чтобы стимулировать сбыт, снижаются цены.Как сообщил председатель правления Бурятского республиканского союза туриндустрии, Андрей Измайлов если цены на топливо будут снижаться и далее, то можно надеяться на рост внутреннего туристического потока.Так что будем ждать снижения цен на бензин в Бурятии.Дмитрий Родионов. "Номер один".