В Улан-Удэ высадили 300 саженцев рябины, тополя и абрикоса

В Улан-Удэ студенты, сотрудники комитета городского хозяйства администрации города и Горлеса высадили в сквере «Студенческий» 300 саженцев: рябины, тополя серебристого, абрикоса сибирского.









- В этом году специалистами был разработан дендроплан. По нему мы высадим вдоль дороги, от улицы Дарханская до развязки, где «Беркут», около 1000 деревьев. По всей территории мы уже установили автополив, а чтобы они прижились и хорошо перезимовали, за деревьями будут ухаживать наши специалисты Горлеса. Помимо озеленения, проведем и благоустройство, а весной посеем газон, - рассказал мэр города Игорь Шутенков.

Осенью по всему городу будут высажены 2100 саженцев. В том числе, будет посажена рябина в количестве 60 штук на Октябрьской, также будут высажены деревья в скверах Ткацкий и Зодчий, на Гостиных рядах, на площади Революции. Продлится работа до 15 октября.

Фото: скриншот видео, телеграм канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова