Общество 30.10.2025 в 14:23

«Дефицит» бензина в Монголии спровоцировал чиновник

Из-за подозрений в распространении панических настроений он потерял должность
Текст: Иван Иванов
«Дефицит» бензина в Монголии спровоцировал чиновник
Фото: архив «Номер один»
Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхана решением главы кабмина страны освобожден от должности за нарушение правительственного кодекса поведения. Согласно заявлению пресс-службы, отставка связана с подозрениями в распространении недостоверной информации о возможном дефиците бензина в стране на фоне сокращения российских поставок, сообщает портал Oil.capital.ru.

Глава правительства Занданшатар заявил, что действия вице-премьера спровоцировали панические настроения среди граждан относительно топливного кризиса. Он подчеркнул, что правительство прилагает постоянные усилия для решения возникающих проблем с топливом. А публичная позиция Амарсайхана, противоречащая общей линии кабинета министров, нарушила подписанное всеми членами правительства соглашение о коллективной ответственности.

Значение российских поставок для монгольской экономики остается критическим — на Россию приходится порядка 99% всего импорта автомобильного бензина, дизельного топлива и авиационного керосина.

Ранее, 26 октября, министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии уже обращалось к населению с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться панике, вызванной сообщениями о нехватке топлива. В ведомстве отмечали, что в столице страны Улан-Баторе функционирует более 280 автозаправочных станций, из которых свыше 180 работают в штатном режиме, без каких-либо перебоев.

Как сообщает ТАСС, Монголия увеличивает импорт бензина из РФ и КНР. Так недавно в страну прибыли 79 вагонов с российским бензином. 

«Мы увеличиваем импорт бензина из России и Китая. Надеемся вернуться к нормализации ситуации с дефицитом этого топлива к концу этой недели. На данный момент разгружается 54 вагона с российским бензином марки АИ-92 из прибывших 79 вагонов», - сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням.
