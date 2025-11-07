В Бурятии бухгалтер начисляла себе зарплату, уже будучи уволенной

В Бурятии перед судом предстала бывший главный бухгалтер двух охранных предприятий. Выяснилось, что женщина не только присваивала себе чужие выплаты, но и начисляла зарплату своему брату, который никогда в данных организациях не работал.

Также мошенница продолжила выплачивать себе зарплату, будучи уволенной из одного из охранных предприятий. Она оставила при себе электронные подписи, благодаря чему подписывала электронные реестры на начисление выплат и направляла их в банк.

За совершенное преступление экс-бухгалтера приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. В Верховном суде республики назначенное ей наказание признали справедливым.