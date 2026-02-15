Общество 15.02.2026 в 13:31

Природоохранная прокуратура провела профилактическую беседу с работниками лесхоза

Им напомнили об антикоррупционных нормах и правилах пожарной безопасности в преддверии сезона
Текст: Макар Захаров
Природоохранная прокуратура провела профилактическую беседу с работниками лесхоза
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела выездное мероприятие в Автономном учреждении Республики Бурятия «Кикинский лесхоз». Встреча с работниками была посвящена сразу двум важным темам: профилактике коррупции и подготовке к пожароопасному сезону.

Представители надзорного ведомства подробно разъяснили сотрудникам лесхоза положения ФЗ «О противодействии коррупции». Особое внимание уделили обязанности работников уведомлять руководство и органы прокуратуры в случаях, если их склоняют к совершению коррупционных правонарушений. Лесозаготовителям напомнили об ответственности за невыполнение требований антикоррупционного законодательства, а также о новых правилах подачи деклараций о доходах и имуществе.

Вторая половина встречи была полностью посвящена вопросам безопасности лесов. В преддверии начала пожароопасного сезона прокуроры обсудили с работниками учреждения алгоритмы действий при ликвидации возгораний на территории лесничества.

- Рассмотрены вопросы координации сил и средств пожаротушения, а также взаимодействия с другими организациями. Разъяснен порядок привлечения к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, - сообщили в ведомстве.

По итогам лекции специалисты прокуратуры ответили на все интересующие работников лесхоза вопросы.

Теги
прокуратура

