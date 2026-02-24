В Бурятии отметили День защитника Отечества

«От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Это праздник является символом мужества, отваги, героизма и патриотизма всех поколений российских воинов. Символизирует доблесть и славу российской армии. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения ратному подвигу наших ветеранов, которые отстояли в годы Великой Отечественной войны нашу Родину. Стойкость и мужество нашего народа позволили одержать победу в жестокой войне. Это Великая Победа, это история, на которой держится наша страна. Особые слова благодарности и поздравления мы сегодня адресуем участникам специальной военной операции — нашим землякам, которые достойно выполняют боевые задачи. Их мужество, отвага и смелость вызывают большую гордость и большое уважение», - обратился Владимир Павлов к собравшимся на митинг.





В Бурятии вместе со всей Россией на хорошем уровне отметили один из самых значимых праздников года - День защитника Отечества. Центральные мероприятия состоялись в столице республики.Утром 23 февраля на Мемориале Победы в центре Улан-Удэ прошла церемония возложения цветов и торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Несмотря на мороз собралось много людей. Среди тех, кто пришел, было немало школьников. Развевались самые разные флаги, люди фотографировались с растяжками организаций, которые они представляли, из динамиков громко звучали патриотические мелодии. Сначала цветы были возложены к конной статуе маршала СССР, дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского, а после этой церемонии начался митинг.«Дорогие земляки, дорогие друзья, воины! Всех сегодня поздравляю с Днем защитника Отечества. Уже не первый год идет специальная военная операция и в это время слова «защитник Отечества» звучат по-другому. Мы гордимся каждым нашим воином, каждым нашим бойцом, который стоит на защите нашего настоящего и нашего будущего», - выступил Алексей Цыденов, глава Бурятии.Он подчеркнул, что о воинах из Бурятии знает вся страна, знает весь мир.«Пусть любой враг, который только задумает прийти на нашу землю, знает, что Россия сильная - разными народами, разной верой, разными традициями, и единым народным духом. Мы справимся с любым вызовом, с любой угрозой. И наше единство — единство боевое, единство гражданского общества, единство молодежи и старшего поколения, единство всего нашего народа — это та сила, которая позволяет нашей стране смело идти вперед и видеть светлое будущее. Отдельно хочу обратиться к нашим ребятам, нашей молодежи, которая сегодня здесь. День защитника Отечества — это день, когда каждый должен в душе понимать и принимать, что если Родина скажет, то каждый встанет на защиту», - сказал он.Владимир Павлов, председатель Народного Хурала, также подчеркнул важность отмечаемого праздника.Он поблагодарил волонтеров и всех, кто помогает бойцам и их семьям. Это укрепляет боевой дух и приближает победу.«Желаю всем мира, благополучия и здоровья! Слава защитникам Отечества! Слава России!», - заключил Владимир Павлов под аплодисменты. На митинге выступил депутат Гос. Думы Вячеслав Дамдинцурунов и другие ораторы.В память обо всех погибших солдатах и офицерах, в память обо всех героях, защитниках, кто не дожил до мирного дня, на митинге объявили минуту молчания. Затем собравшиеся поднялись к Мемориалу Победы и возложили цветы к Вечному огню.«В этот день я хочу, чтобы вы все еще раз вспомнили, отдали должное всем нашим защитникам, отдали должное их близким. Наши воины, которые стоят на защите сейчас и те, которые, к сожалению, уже не вернутся и вошли в небесное воинство, выполняют и выполнили свой священный долг», - сказал Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что наш Президент стоит на защите интересов нашего государства, нашего народа и он уверен, что все стоят вместе с ним.Владимир Павлов, председатель Народного Хурала Республики Бурятия, от имени депутатов бурятского парламента также поздравил участников собрания. Обратившись к истории, он напомнил ратный подвиг наших отцов, дедов, прадедов, которые отстояли Родину в годы Великой Отечественной войны, а затем за короткое время восстановили разрушенное хозяйство и сделали страну великой и могущественной.«А сегодня мы адресуем наши особые слова благодарности, поздравления нашим участникам специальной военной операции, которые достойно исполняют воинский долг. Уважаемые друзья, в День защитника Отечества мы как никогда остро чувствуем как нужно любить свою Родину и защищать ее от всяких посягательств. Желаем всем мира, благополучия, крепкого здоровья! С Днем защитника Отечества! Слава защитникам Отечества! Слава России!», - сказал Владимир Павлов, под аплодисменты зала.Среди выступлений военных, прозвучавших со сцены, выделим поздравление участника спецоперации гвардии подполковника Дашибала Мункожаргалова, Героя России, кавалера трех орденов «Мужество», командира отдельного гвардейского разведывательного батальона. Кроме того, он участник Президентской программы «Время Героев».Торжественное собрание прошло на высоком уровне. В значимые моменты звучали гимны России и Бурятии. Был отличный звук, качественное освещение, хорошо продумали рассадку участников собрания, визуальное сопровождение на огромном экране и т. д. Завершилось мероприятие концертом, в котором приняли участие мастера искусств, популярные исполнители, профессиональные и самодеятельные творческие коллективы республики. Все собрание и концерт были пропитаны любовью к Родине. Одна из песен на концерте, кстати, так и называлась «С чего начинается Родина» - знаменитое патриотическое произведение, оставшееся нам в наследство от советской эпохи.Фото: «Номер один»