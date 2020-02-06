Коронавирус не выявлен у летчиков из КНР, прибывших в Улан-Удэ

Трое летчиков из Китая, которых госпитализировали в Улан-Удэ после появления высокой температуры, коронавирусом не заражены. «Это подтвердили их анализы в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока», - сообщили «Номеру один» в управлении Роспироднадзора по Бурятии.
Результаты аналогичных анализов из Новосибирска еще не пришли, но оснований не доверять специалистам из Иркутска нет, отметили в пресс-службе.
Таким орбазом, у госпитализированных остается прежний диагноз «острый фарингит». Они получают соответствующее лечение и чувствуют себя нормально, оставаясь под наблюдением медиков, равно, как их десять коллег, которые живут в общежитии на Улан-Удэнском авиазаводе..
Напомним
, группа из 14 авиаторов из КНР прибыла на Улан-Удэнский авиационный завод для повышения квалификации. Есть информация о том, что через неделю на авиазаводе ждут новую партию обучающихся из КНР в количестве 25 человек. В пресс-службе авиазавода подтвердили, что китайские летчики регулярно обучаются на У-УАЗ в рамках контрактов, подписанных предприятием. «В связи со вспышкой коронавируса в Китае все прибывающие проходят строгий медицинский контроль, все меры профилактики принимаются», - отметили в пресс-службе.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных по всему миру достигло 28 тысяч, умерли 563 человека. На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Фото: russian.news.cn
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