Команда из Бурятии выиграла всероссийские соревнования по мини-футболу

Турнир проводился среди воспитанников детских домов и школ-интернатов



В выходные в Городецком районе Нижегородской области завершились всероссийские соревнования «Мини-футбол в школу» среди команд детских домов и школ-интернатов. Первое место в них заняла команда «Илалта» из школы-интерната Кижинги.

Возможно, кто-то из ребят в будущем будет играть в российской Суперлиге по мини-футболу. А пока ближайшем туре чемпионата России встретятся лидеры турнирной таблицы – «Тюмень» и КПРФ. Если вы хотите сделать ставку на этот матч, на сайте «РБ» можно найти



Всего в турнире на базе отдыха «Изумрудное» принимали участие 29 команд, разделенные на две возрастные группы: 20 коллективов соревновались в старшей возрастной группе (2008-2009 года рождения), а девять – в младшей (2010-2011 г.р.).



Кижингинская школа-интернат завоевала золотые награды в обеих возрастных категориях. Спортсмены постарше в финале одолели команду Медновской СШИ из Тверской области. Сергей Осипов из команды соперников стал лучшим нападающим турнира, но бурятский коллектив сумел одержать победу за счет успешным командных действий, несмотря на отсутствие индивидуальных наград.



Кижингинские спортсмены 9-11 лет также в решающем матче сошлись с воспитанниками Медновской школы и одолели их, а Эрдэни Буданхандуев стал лучшим нападающим турнира в своей возрастной категории.



Фото: ГБОУ «Кижингинская школа-интернат среднего общего образования»

Возможно, кто-то из ребят в будущем будет играть в российской Суперлиге по мини-футболу. А пока ближайшем туре чемпионата России встретятся лидеры турнирной таблицы – «Тюмень» и КПРФ. Если вы хотите сделать ставку на этот матч, на сайте «РБ» можно найти промокоды БК 2021 для получения бонуса при регистрации.Всего в турнире на базе отдыха «Изумрудное» принимали участие 29 команд, разделенные на две возрастные группы: 20 коллективов соревновались в старшей возрастной группе (2008-2009 года рождения), а девять – в младшей (2010-2011 г.р.).Кижингинская школа-интернат завоевала золотые награды в обеих возрастных категориях. Спортсмены постарше в финале одолели команду Медновской СШИ из Тверской области. Сергей Осипов из команды соперников стал лучшим нападающим турнира, но бурятский коллектив сумел одержать победу за счет успешным командных действий, несмотря на отсутствие индивидуальных наград.Кижингинские спортсмены 9-11 лет также в решающем матче сошлись с воспитанниками Медновской школы и одолели их, а Эрдэни Буданхандуев стал лучшим нападающим турнира в своей возрастной категории.Фото: ГБОУ «Кижингинская школа-интернат среднего общего образования»

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