В Улан-Удэ стартуют соревнования по боксу под открытым небом
Сегодня 24 июня в Улан-Удэ стартует захватывающий турнир по боксу «Байкал-2025» (возрастное ограничение 6+). Турнир пройдет в парке Орешкова с 24 по 28 июня в память о легендарных бурятских боксерах - Владимире Сафронове и Виликтоне Баранникове.
- Только представьте: свежий воздух, адреналин и лучшие спортсмены страны на ринге «Энергии спорта»! Вас ждет незабываемое зрелище, пропитанное духом спортивной истории и волей к победе. Бокс под открытым небом – это ваш шанс увидеть мастерство лучших, поддержать их и прикоснуться к истории бурятского бокса, - говорят организаторы турнира.
ПРОГРАММА ТУРНИРА:
24 июня (сегодня, вторник):
19:00 – 19:30 Торжественное открытие.
19:30 – Предварительные бои.
25 июня (среда): 19:00 - Предварительные бои.
26 июня (четверг): 19:00 - Полуфинальные бои.
28 июня (суббота): 19:00 - Финальные бои, торжественное закрытие соревнований.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 6+
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