Спорт 24.06.2025 в 13:15

В Улан-Удэ стартуют соревнования по боксу под открытым небом

Поединки будут проходить четыре дня с 24 по 28 июня в парке Орешкова
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ стартуют соревнования по боксу под открытым небом

Сегодня 24 июня в Улан-Удэ стартует захватывающий турнир по боксу «Байкал-2025» (возрастное ограничение 6+). Турнир пройдет в парке Орешкова с 24 по 28 июня в память о легендарных бурятских боксерах - Владимире Сафронове и Виликтоне Баранникове.

- Только представьте: свежий воздух, адреналин и лучшие спортсмены страны на ринге «Энергии спорта»! Вас ждет незабываемое зрелище, пропитанное духом спортивной истории и волей к победе. Бокс под открытым небом – это ваш шанс увидеть мастерство лучших, поддержать их и прикоснуться к истории бурятского бокса, - говорят организаторы турнира.

ПРОГРАММА ТУРНИРА:

24 июня (сегодня, вторник):

19:00 – 19:30 Торжественное открытие.

19:30 – Предварительные бои.

25 июня (среда): 19:00 - Предварительные бои.

26 июня (четверг): 19:00 - Полуфинальные бои.

28 июня (суббота): 19:00 - Финальные бои, торжественное закрытие соревнований.


Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: ru.freepik.com

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