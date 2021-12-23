Бурятские тхэквондисты привезли шесть медалей с Кубка мира

В белорусской столице Минске завершился Кубок мира по тхэквондо ИТФ



На турнире успешно себя проявили спортсмены из Бурятии, завоевав сразу шесть медалей.

Это событие стало заключительным крупным соревнованием по тхэквондо в этом году, однако в следующем году любителей этого вида спорта ждут чемпионаты Европы и России. Если вы интересуетесь спортом и хотите попробовать себя в ставках,



Александр Бодров в Минске завоевал сразу две награды. Спортсмен занял первое место в дисциплине «спарринг» (классический поединок) в весовой категории до 64 кг, а также выиграл «серебро» в направлении «туль» в категории спортсменов первого и второго дана.



Туль – соревнование в технических комплексах, где спортсмен должен проявить свои физические качества и навыки в тхэквондо (без соперника). Для каждой категории спортсменов имеются свои технические комплексы. Первый и второй даны – низшие категории среди обладателей черного, самого престижного, пояса.



Ангелине Пищалкиной также удалось увезти из столицы Беларуси две медали. «Золото» спортсменка завоевала за «спарринг» в весе до 52 кг, а в дисциплине «туль» среди представителей первого и второго дана ей, как и Бодрову, совсем немного не хватило до первого места.



В состязаниях по «спаррингам» бурятские спортсмены завоевали еще две награды. Дарья Шелопугина заняла второе место среди юниорок 14-15 лет в весовой категории до 50 кг, а Никита Захаров завоевал «бронзу» среди юниоров 11-13 лет в весе до 45 кг.



Фото: pixabay.com Это событие стало заключительным крупным соревнованием по тхэквондо в этом году, однако в следующем году любителей этого вида спорта ждут чемпионаты Европы и России. Если вы интересуетесь спортом и хотите попробовать себя в ставках, тут вы узнаете, с чего стоит начать.Туль – соревнование в технических комплексах, где спортсмен должен проявить свои физические качества и навыки в тхэквондо (без соперника). Для каждой категории спортсменов имеются свои технические комплексы. Первый и второй даны – низшие категории среди обладателей черного, самого престижного, пояса.Ангелине Пищалкиной также удалось увезти из столицы Беларуси две медали. «Золото» спортсменка завоевала за «спарринг» в весе до 52 кг, а в дисциплине «туль» среди представителей первого и второго дана ей, как и Бодрову, совсем немного не хватило до первого места.В состязаниях по «спаррингам» бурятские спортсмены завоевали еще две награды. Дарья Шелопугина заняла второе место среди юниорок 14-15 лет в весовой категории до 50 кг, а Никита Захаров завоевал «бронзу» среди юниоров 11-13 лет в весе до 45 кг.Фото: pixabay.com

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