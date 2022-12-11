Уроженка Бурятии взяла золото на международных соревнованиях по боксу

На прошлой неделе прошел кубок мира по боксу нефтяных стран. Международные соревнования посвящены памяти Героя Социалистического Труда Ф.К. Салманова. Чемпионкой состязаний стала уроженка Бурятии Кристина Ткачева. Об этом рассказали в локальной группе «Бичура-инфо 24/7».

Кубок прошел в городе Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. Кристина завоевала золото в весовой категории от 81 кг.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Армении, Азербайджана, Беларуси, Конго, Египта, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Зимбабве и России.



Фото: Бичура-инфо 24/7