Спорт 17.12.2022 в 18:41

В Бурятии прошел республиканский отборочный турнир по гиревому спорту

Одной из победительниц стала 64-летняя спортсменка Надежда Кокорина
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В Бурятии прошел республиканский отборочный турнир по гиревому спорту
Республиканский отборочный турнир по гиревому спорту прошел вчера, 16 декабря. Победители турнира выступят на чемпионате России в Томске. В соревнованиях приняла участие чемпионка мира Надежда Кокорина. 64-летняя спортсменка показала отличный результат – 233 подъема 8-ми килограммовой гири одной рукой за 10 минут, заняв первое место в своей категории. 

Надежда Кокорина впервые взяла в руки гири в 59 лет и с той поры влюбилась в этот вид спорта, снова и снова показывая впечатляющие результаты на соревнованиях самогого разного уровня. Уже через два года после дебюта она завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Сербии.  

- Мне исполнится первого января 65 лет, но я чувствую себя на 35. От занятий спортом я получаю колоссальный заряд энергии. И у меня, в отличие от моих сверстников не болят ни руки, ни ноги, ни спина, - ничего не болит, потому что я постоянно занимаюсь физическими упражнениями, - улыбается Надежда Кокорина. 

В планах у чемпионки – новые поездки и участие в чемпионатах России, Европы и мира.  

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