Спорт 03.03.2023 в 09:26

Юные спортсмены Бурятии состязались в «Планете спорта»

Бичурский ФСК принял республиканский турнир по мини-футболу
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Текст: Иван Иванов
Юные спортсмены Бурятии состязались в «Планете спорта»
Республиканский турнир по мини-футболу прошел в Бичуре. В районном ФСК «Планета спорта» состязались команды юношей и девушек 2011-2012 годов рождения из Тарбагатайского, Мухоршибирского, Селенгинского, Бичурского районов и Улан-Удэ.

Турнир был посвящен Дню защитника Отечества. Его почетными гостями стали глава Бичурского района Василий Смолин, военный комиссар Сергей Гаврилов, руководитель Бурятского республиканского отделения «Боевое Братство» Жамбал-Жамсо Жанаев, член правления БРО «Боевое Братство», кавалер ордена Мужества Саян Зандеев.

На протяжении двух дней команды сражались за звание сильнейших. Игры получились зрелищными и захватывающими. Юных футболистов активно поддерживали болельщики.

В итоге победу в «Золотой лиге» одержала команда «Кедр» села Бичура, второе место заняла команда «Шахтер-1» из Мухоршибирского района, третье – команда спортивной школы олимпийского резерва из Гусиноозёрска.


В «Серебряной лиге» выиграла команда «Спартак» (Тарбагатайский район), немного уступили им футболисты команды «Гранд» из Улан-Удэ. «Бронза» у команды «Завод» Тарбагатайского района.

В специальных номинациях «Лучшими нападающими» признаны Милена Новикова (команда «Завод», Тарбагатайский район) и Евгений Будаев (СШОР Гусиноозёрска), «Лучшими вратарями» – Алексей Русин («Спартак», Тарбагатайский район) и Руслан Арбузов («Кедр» село Бичура), «Лучшими игроками» – Даши Цыбенов («Гранд», Улан-Удэ), Даниил Черноус («Шахтер-1», Мухоршибирский район).

Звания «Лучший игрок турнира» удостоен Роман Плюснин Роман («Кедр», село Бичура).


Специальными призами от Бурятского республиканского отделения «Боевого братства» были отмечены ребята, чьи отцы участвуют в СВО.

- Все футболисты показали высокий уровень подготовки, - отметил глава Бичурского района Василий Смолин. - Нашим ребятам непросто было выиграть, тем больше наша гордость за них. В соревнованиях нет проигравших, ведь все получили самое главное – опыт.

Организаторы и гости турнира поблагодарили за поддержку мецената спорта – генерального директора ООО «Кедр» Георгия Савельева.

Как подчеркнул тренер команды «Кедр» Олег Байбаков, это уже не первый республиканский турнир, который с успехом проведен в Бичуре. Возможность принимать спортивные мероприятия такого уровня появилась у бичурян в результате строительства ФСК «Планета спорта», где созданы все условия для тренировок и соревнований.

Фото: Нина Любовникова
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