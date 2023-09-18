Борец из Бурятии взял «бронзу» на соревнованиях в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске завершилось первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Соревнования проходили с 14 по 18 сентября. Они стали основным этапом отбора перед первенством мира U-23, которое пройдет с 24 по 28 октября в столице Албании.Как сообщили в Минспорте Бурятии, призером соревнований стал наш спортсмен Баир Баяндуев. Он завоевал бронзовую награду в весовой категории до 61 килограммов. В борьбе за третье место Баир Баяндуев одолел своего соперника Ибрагима Абуталимова со счетом 3:2.Напомним, генеральным партнёром Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно осуществляет финансирование крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.Фото: Минспорт Бурятии