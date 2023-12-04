Спорт 04.12.2023 в 11:36

Спортсмены из Бурятии взяли большинство призов на турнире по армейскому рукопашному бою

В разных возрастных и весовых категориях соревновались 200 бойцов
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Текст: Ольга Лазарева
Спортсмены из Бурятии взяли большинство призов на турнире по армейскому рукопашному бою

В Бурятии в региональном центре единоборств «Патриот» состоялся межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою. Соревнования были приурочены к 100-летию образования управления Федеральной службы безопасности России по республике. 

В разных возрастных и весовых категориях соревновались 200 бойцов, в том числе спортсмены из Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, из Иркутской и Сахалинской областей и из Монголии.


Участников приветствовал заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия – Руководитель Администрации Главы и Правительства РБ Алдар Гулгенов.

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- Уважаемые земляки и гости республики, от имени Главы и Правительства Бурятии я рад всех приветствовать и отдельно - участников специальной военной операции. Сегодня мы уделяем большое внимание развитию спорта и патриотическому воспитанию молодежи, и в преддверии Дня сотрудников службы безопасности хочется отметить что сами сотрудники вносят немалый вклад в это важное дело наряду с исполнением своего профессионального долга. Хочу пожелать вам успехов в этом нелегком деле, крепкого здоровья, сил, семейного благополучия, а участникам соревнований - красивых и честных побед! - отметил он.

Соревнования проходили два дня - 2 и 3 декабря. По итогам турнира победителями стали Кирилл Трошин из Иркутской области (категория 14-15 лет, весовая категория 45 кг), Виктор Кузьмин из Бурятии (14-15 лет, вес 55 кг), Кирилл Атасов из Бурятии (категория 16-17 лет, вес 60 кг), Баяр Шагжиев из Бурятии (16-17 лет, категория от 80 кг), Юрий Банзаракцаев из Бурятии (категория от 18 лет, 65 кг), Адександр Мергинев из Бурятии (от 18 лет, 70 кг), Алдар Дондоков из Забайкальского края (от 18 лет, от 85 кг) и Бато Бадархаев из Бурятии (категория от 18 лет, 60 кг).

 

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Спортсмены из Бурятии взяли большинство призов на турнире по армейскому рукопашному бою
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