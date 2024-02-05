Спорт 05.02.2024 в 13:29

В Улан-Удэ из-за Сагаалгана перенесли «Лыжню России»

Это самое массовое лыжное мероприятие страны
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ из-за Сагаалгана перенесли «Лыжню России»
17 февраля в улан-удэнском лагере «Зорька» пройдет очередная «Лыжня России-2024». В столице республики в лыжных забегах примут участие более 2000 лыжников - от школьников до ветеранов. «Соревнования пройдут на одной из лучших трасс города. В этом году она была дополнительно прогрейдирована, выровнена, а также расширена. Для участников соревнования организуют горячий чай, выпечку», - говорят в мэрии Улан-Удэ.

Будут теплые раздевалки, место для обогрева, прокат лыж есть прямо на «Зорьке». С 10 часов утра начнется регистрация лыжников. В 13 часов парад открытия. А в 13 часов 20 мин первые старты участников-дошколят.

Вся остальная страна будет стартовать на «Лыжне России» 10 февраля. Но так как Бурятия в этот день празднует Белый месяц, организаторы разрешили перенести срок. В Москву направили письмо по поводу сложившихся обстоятельств, и на федеральном уровне согласовали иную дату лыжного забега.

Чтобы было легко добраться до «Зорьки», усилят автобусный маршрут №37. Для легковых машин подготовлены места для стоянки.

Участники должны предварительно пройти регистрацию на портале Госуслуг, надо регистрировать даже детей, которые побегут по лыжне. На портале в поисковике надо набрать «лыжня России» и вас перенаправит на нужную страницу. Такое решение приняло минспорта страны. Детей рекомендуют не отпускать одних, пусть их сопровождает взрослый.

Дистанции самые разные. Дошкольникам предложат дистанцию 500 м. Для любителей будет дистанция 2024 м. Для юношей, девушек 2006 г. р. и моложе готовится 5 км. И будут 10 км лыжни для мужчин, женщин 2005 г. р. и старше.

Каждый участник должен принести с собой медицинскую справку. При подаче коллективной заявки ее утверждает руководитель организации или предприятия. И заявка тоже должна быть заверена врачом. Награды, кубки, денежные призы уже подготовлены. «Это спортивное мероприятие вызывает интерес у горожан. Посмотреть на «Лыжню России» приходят даже мамы с совсем маленькими детьми», - говорят в мэрии Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: «Номер один»
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