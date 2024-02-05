Улан-Удэ примет лучших молодых борцов-вольников ДФО

В Центре единоборств «Патриот» 10-11 февраля пройдет первенство ДФО по вольной борьбе среди юниоров. Участники – юноши и девушки – будут в возрасте до 24 лет.Соревнования пройдут в десяти весовых категориях, в т. ч. в шести олимпийских весах. Победив в этих шести весах, спортсмены таким образом выполнят норматив мастера спорта России.Ожидается участие команд 8 регионов ДФО из 11. Общее количество спортсменов около двухсот.Бурятия направит на соревнования 60 юношей и около 20 девушек. Вторая по численности команда будет у Якутии – 50 спортсменов. Как известно, с этого года Федерация борьбы России решила, что федеральные первенства и чемпионаты федеральных округов надо проводить совмещенно – как мужскую, так и женскую борьбу.В первый день первенство начнется в 11 часов утра, а в 14 часов состоится торжественное открытие с участие министра спорта республики, депутатов Народного Хурала. Вход свободный.Главная значимость этого дальневосточного первенства состоит в том, что победители получат путевки на первенство России. Бурятия надеется завоевать 20 путевок в юношеской категории. К слову, в ДФО в этом моменте наличествует негласное соперничество между Бурятией и Якутией.Возрастное ограничение соревнований: 0+Фото: «Номер один»