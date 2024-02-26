Спорт 26.02.2024 в 15:57

Спортсменка Мария Ольшевская нырнула в Байкал в одном купальнике

Она готовится к тому, чтобы установить новый мировой рекорд
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Текст: Ольга Лазарева
Спортсменка Мария Ольшевская нырнула в Байкал в одном купальнике
Спортсменка из Санкт-Петербурга нырнула в Байкал без гидрокостюма и погрузилась на глубину в 41 метр. Так она  готовится к своему главному погружению. 29 февраля девушка попытается установить мировой рекорд по нырянию под лёд без гидрокостюма среди женщин. 

Напомним, мы уже писали о том, что на Байкале хотят поставить рекорд на грани безумия. Спортсменка из Питера решила спуститься на глубину зимнего озера в одном купальнике.

Именитая Мария Ольшевская, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса за самую долгую задержку дыхания в ледяной воде, рассказала нам о кропотливой подготовке чемпионки и перспективах нового рекорда.

Фридайвинг представляет собой подводное погружение c задержкой дыхания, без использования дополнительного инвентаря. Например, акваланга (автономного ранцевого аппарата, позволяющего человеку дышать под водой воздухом, который находится в баллонах, закрепленных за спиной пловца. - Прим. ред.). Но, несмотря на свое многовековое существование, фридайвинг стал распространенным лишь в 50-х. Тогда его признали официальным видом спорта.

- От дайвинга он отличается отсутствием баллонов с дыхательной смесью. Мы полагаемся исключительно на ресурсы своего тела. Делаем вдох и погружаемся. Настолько, насколько нам позволит организм, - объясняет рекордсменка по фридайвингу Мария Ольшевская.

Мария занимается фридайвингом 11 лет. За эти годы она попала в Книгу рекордов Гиннесса, задержав дыхание в ледяной воде без гидрокостюма на четыре минуты и 17 секунд. 

Фото: скриншот
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